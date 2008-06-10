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۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

هفت انیمیشن روز جهان در جشنواره کودک همدان

هفت انیمیشن روز جهان در جشنواره کودک همدان

هفت انیمیشن روز جهان در بخش انیمیشن‌های روز بیست و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوان به نمایش درمی‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره اعلام کرد در این بخش انیمیشن‌های "هورتن" جیمی هایوارد و استیو مارتینو، "فیلم زنبور" استیو هیکنر و سیمن جی اسمیت، "گارفیلد در دنیای واقعی" مارک ای زد دیپه و کیونگ هو لی، "آلوین و موش‌خرماها" تیم هیل، "لوک خوش‌شانس به غرب می‌رود" ژان ماری اولویه، "آشنایی با خانواده رابینسن" استیفن جی آندرسن و "فیلم سینمایی سیمپسن‌ها" دیود هیلبرمان به نمایش درمی‌آیند.

بیست و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از اول تا پنجم تیرماه در شهر همدان برگزار می‌شود.

کد مطلب 696793

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