204 پروژه کشاورزی و تولیدی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبر تناکی پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان و بهره برداران نمونه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 132 پروژه از پروژه های اجرا شده در زمینه آب و خاک است، افزود: اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه ها پنج میلیارد و 400 میلیون ریال است.

وی جمعیت برخوردار از اجرای این پروژه ها را 11 هزار و 635 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: اشتغال ایجاد شده در راستای این پروژه ها 494 نفر است.

تناکی، سال جاری را برای کشاورزی این استان سال بسیار سختی به لحاظ خشکسالی و گرمای شدید هوا دانست و خاطرنشان کرد: برای عبور از این بحران باید به نوآوری در این عرصه روی آورد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه باید برروی 160 هزار از اراضی این استان آبیاری تحت فشار صورت گیرد، تصریح کرد: تا کنون آبیاری تحت فشار تنها برای 600 هکتار این اراضی انجام شده است و 700 هکتار نیز در دست اجرا است.

در پایان این مراسم از 40 نفر از بهره برداران و تولیدکنندگان برتر خراسان جنوبی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی تجلیل شد.