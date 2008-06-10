رضایت 61 درصدی مردم از اجرای طرح محدودیت ترافیکی در شهر مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای ترافیک استان در جمع خبرنگاران افزود: طی ارزیابی به عمل آمده از سوی یک گروه کارشناسی که روند اجرای طرح ترافیک ویژه نوروز شهر مشهد را مورد ارزیابی قرار می داد، 61 درصد مردم مشهد موافق اجرای این طرح بودند که این مؤید تلا ش های خوبی است که در این راستا صورت گرفته است.

وی با تأکید بر رفع کاستیهای اجرای طرح محدوده ترافیکی شهر مشهد، از اجرای آن در تابستان سال جاری خبر داد.

حسین پور افزود: با توجه به سیل مشتاقان زیارت بارگاه حضرت رضا(ع) همه ساله در ایام تابستان و نوروز شاهد شرایط خاصی در شهر مشهد هستیم که مطالعات کارشناسی انجام شده منجر به ایجاد منطقه ممنوعه ترافیکی شهر مشهد و تصویب آن در شورای عالی ترافیک کشور شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه عمده مشکلات اجرای طرح با همکاری خوب دستگاه های اجرای ذیربط حل شد و اما هنوز نیاز ایجاد زیر ساختهای مناسب هستیم.

حسین پور از کمبود پارکینگ به عنوان یکی از مشکلات اجرای این طرح نام برد و گفت: براساس بررسی تیم کارشناسی، در ایام اجرای طرح همه پارکینگهای محدوده اجرای طرح با بیش از ظرفیت خدمات دهی می کردند که نیاز است برای آن تدبیر جدی اندیشیده شود.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به طرح افکار سنجی انجام شده از زائران و مجاوران حرم رضوی در زمان اجرای طرح در نوروز سال جاری گفت: اطلاع رسانی محدود از مشکلات اصلی اجرای طرح از نظر مردم بود که باید برای آن اقدام مناسب صورت گیرد.

وی زمان و مکان اجرای طرح را از نکات مورد تأیید اکثر مردم خواند.

حسین پور تقویت شبکه حمل و نقل عمومی در منطقه را از ضرورتهای اجرای این طرح در تابستان خواند.

وی از همه دستگاه های اجرایی خواست تا امکانات لازم برای اجرای طرح ترافیکی ویژه تابستان را برای آغاز آن از 8 تیرماه مهیا کنند.