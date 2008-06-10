جشنواره بازیهای بومی محلی دانش آموزان در بام ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، کارشناس مسئول تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر امروز در جلسه امور هماهنگی برگزاری این جشنواره اظهار داشت: در این جشنواره 550 نفر از دانش آموزان دختر و پسر از استانهای مختلف کشور شرکت خواهند کرد.

سید هاشم زمانیان افزود: این جشنواره از 19 تا 24 مرداد ماه به میزبانی شهرکرد برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری مسابقات ورزشی دختران دانش آموز کشور در شهرکرد خبر داد و افزود: این مسابقات در هشت رشته ورزشی از 7 تا 18 مرداد برگزار خواهد شد.

زمانیان بیان داشت: 200 نفر از داوران کشور این مسابقات را قضاوت خواهند کرد .

در این جلسه فرماندار شهرکرد نیز بر تعامل بین ادارات دولتی استان جهت برگزاری شایسته این دوره از مسابقات تأکید کرد.

سید سعید زمانیان افزود: برگزاری این مسابقات فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای توریستی و اقتصادی استان است که باید نهایت استفاده را از این فرصتها برد.