یخهای قطبی امواج زلزله ای تولید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین شناسان و یخ شناسان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، دانشگاه ایالت پنسیلوانیا و دانشگاه نیوکاسل در انگلیس با کمک مجموعه ای از اطلاعات لرزه نگاری و مشاهدات از طریق سیستم "جی پی اس" موفق شدند نسلی از یک سری امواج لرزه ای را که از رودخانه ای یخی در قطب جنوب ایجاد شده بود را شناسایی کنند و نشان دهند که یخها می توانند امواج زمین لرزه ای تولید کنند. این سری امواج برابر با امواج حاصل از زلزله ای با شدت 7 است.

نتایج این تحقیقات که در مجله "نیچر" منتشر شده است نشان می دهد که این "رودخانه یخی" در واقع قطعه یخ متحرکی است که امتدادی به طول حدود 100 کیلومتر و ضخامت هزار و 200 متر دارد. این یخ در مدت 10 دقیقه نیم متر حرکت می کند و سپس به مدت 12 ساخت متوقف می ماند.

هربار که این یخ حرکت می کند امواج زمین لرزه ای تولید می کند که با تمام لرزه نگارهای حاضر درقطب جنوب و استرالیا قابل ثبت است.

این "زلزله های یخی" برای اولین بار در سال 2003 در گرینلند قطب شمال شناسایی شدند و به نظر می رسد که بر تعداد آنها روز به روز افزوده می شود. در ابتدا منشاء این امواج مشخص نبود اما اکنون دانشمندان دریافتند که منبع تولید آنها جریانهای یخی است.