پرداخت 40 میلیارد ریال تسهیلات به 992 طرح صنایع دستی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی دریانورد هرمز ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: از سال 85 تاکنون به بیش از 70 طرح نیز از سوی صندوق مهرالرضا تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.

وی گفت: مهمترین برنامه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در سال 87 تدوین سند ملی صنایع دستی است که به عنوان اولین استان کشور در هرمزگان انجام می شود.

دریانورد اظهار داشت: احیای صنایع دستی بومی، احیای صنایع دستی روبه زوال، شناسایی هنرمندان صنایع دستی استان،ثبت آثار صنایع دستی بومی هرمزگان در فهرست آثار ملی، توسعه آموزش صنایع دستی در شهرستانهای استان هرمزگان، ایجاد نمایشگاههای شهرستانی صنایع دستی با مشارکت بخش خصوصی و توسعه مرکز آموزش صنایع دستی دریایی جزایر خلیج فارس و استانهای ساحلی از مهمترین برنامه های سال 87 سازمان میراث فرهنگی خواهد بود که با توجه به حمایتهای مناسب دولت از این حوزه بخش وسیعی از آنها ساماندهی و انجام خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان به مشارکت گسترده این استان در نمایشگاههای صنایع دستی کشور و از جمله نمایشگاه بزرگ صنایع دستی تبریز که در حال حاضر در حال برگزاری است اشاره کرد و ادامه داد: 16 تن از صنعتگران صنایع دستی استان در نمایشگاه بزرگ صنایع دستی تبریز حضور یافته و در مجموع حضور در نمایشگاههای متعدد کشور دارای موفقیت های چشمگیری در این حوزه هستیم.

وی دیدار با مسئولان مراکز آموزش صنایع دستی استان هرمزگان، تقدیر از پیشکسوتان صنایع دستی استان، انعقاد تفاهم نامه با فروشگاههای صنایع دستی و اعمال تخفیف 15 درصدی در فروشگاه مرکزی صنایع دستی هرمزگان را از دیگر برنامه های هفته میراث فرهنگی در هرمزگان ذکر کرد.