باید 4 بر 2 پگاه را شکست می دادیم / در تهران جشن قهرمانی می گیریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر پگاه گیلان با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: هر دو تیم فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتند که تصور می کنم سهم استقلال بیشتر بود اما نتوانستیم از موقعیت هایی که بدست آوردیم استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: ما در این بازی پنج - شش موقعیت خوب داشتیم که اگر به گل تبدیل می شد باید بازی را با نتیجه 4 بر2 می بردیم.

وی در مورد غیبت مجتبی جباری گفت: اگر جباری را در اختیار داشتیم می توانستیم بهتر بازی کنیم و نتیجه را از آن خود کنیم. نمی دانم چرا کادر فنی تیم ملی جباری را در اختیار تیم ملی قرارنداد و در دیدار برگشت برابر امارات تنها 8 دقیقه از او استفاده کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان با ابراز امیدواری از پیروزی تیمش در دیدار برگشت گفت: شک نداشته باشید که خوشحالی نهایی در پایان فینال جام حذفی از آن هواداران استقلال خواهد بود و ما با حمایت هوادارانمان می توانیم جشن قهرمانی را بگیریم.