باید 4 بر 2 پگاه را شکست می دادیم / در تهران جشن قهرمانی می گیریم

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: ما در این بازی پنج - شش موقعیت خوب داشتیم که اگر به گل تبدیل می شد باید بازی را با نتیجه 4 بر2 می بردیم.
وی در مورد غیبت مجتبی جباری گفت: اگر جباری را در اختیار داشتیم می توانستیم بهتر بازی کنیم و نتیجه را از آن خود کنیم. نمی دانم چرا کادر فنی تیم ملی جباری را در اختیار تیم ملی قرارنداد و در دیدار برگشت برابر امارات تنها 8 دقیقه از او استفاده کرد.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان با ابراز امیدواری از پیروزی تیمش در دیدار برگشت گفت: شک نداشته باشید که خوشحالی نهایی در پایان فینال جام حذفی از آن هواداران استقلال خواهد بود و ما با حمایت هوادارانمان می توانیم جشن قهرمانی را بگیریم.
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