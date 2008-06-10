باز پرداخت تسهیلات گردشگری استان کرمانشاه 10 ساله شد

کیومرث فرهبد در گفتگو باخبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به اینکه طرحهای گردشگری از نظر نوع کارکرد و ویژگی خاص خود معمولا نیازمند زمان بیشتری جهت اجراء و بهره برداری هستند با پیگیری ها ی صورت گرفته از سوی سازمان و بر اساس درخواست متقاضیان ایجاد طرح های گردشگری و همچنین به منظور حمایت از سرمایه گذاران این بخش با افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، توسط کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موافقت شد.

وی افزود: تا به حال از محل تسهیلات بنگاههای زود بازده بیش از 72طرح در کمیته اشتغال و سرمایه گذاری استان پیش پذیرش و به تصویب رسیده است که از این تعداد 55 طرح به بانک معرفی و در مرحله دریافت تسهیلات هستند.

فرهبد ادامه داد: از مجموع طرحهای ذکر شده تعداد 24مورد در بخش صنایع دستی به مبلغ 6میلیارد و 459میلیون ریال و 31طرح با مبلغ 66میلیارد و 376میلیون ریال را بخش گردشگری شامل می شود.

وی تصریح کرد: تعداد سه طرح در زمینه ایجاد تله کابین، مجتمع فرهنگی و توریستی و هتل که درخواست بالای 10 میلیارد ریال بوده به سازمان مرکز معرفی شده است.

سرپرست معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: با اجرای این طرحها علاوه بر شکوفایی و رونق بخش گردشگری بخشی از زیر ساختهای گردشگری مورد نیاز استان تامین و زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم فراوانی را به دنبال خواهد داشت.