پیشنهاد نظارت افسران عرب بر آموزش نیروهای تشکیلات خودگردان/درخواست شالیت از اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، مقامهای اسرائیلی اعلام کردند خانواده گلعاد شالیت نظامی اسرائیلی به اسارت گرفته شده توسط مبارزان فلسطینی نامه ای را به خط وی دریافت کرد.

این نامه به وسیله موسسه جیمی کارتر که مقر آن در رام الله است؛ به خانواده شالیت تحویل داده شد.

شالیت از زمان اسارت خود در سال 2006 تاکنون سه نامه برای خانواده خویش ارسال کرده است. وی در آخرین نامه خود که روز گذشته به دست خانواده اش رسید؛ از مقامهای صهیونیست خواسته است تا برای آزادی وی تلاش کنند.

خبر دیگر اینکه یک منبع امنیتی تشکیلات خودگردان امروز اظهار داشت : وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطین پیشنهاد کرده است که 260 افسر اردنی، مصری و مغربی بر آموزش نیروهای امنیتی فلسطین در پادگانهای مستقر در اریحا واقع در کرانه باختری نظارت داشته باشند.

به گفته این منبع، کشورهای مذکور از این پیشنهاد استقبال کرده اند، اما اسرائیل تاکنون واکنشی به این مسئله نداشته است.