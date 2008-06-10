لایحه دولت حکم قانونگذاری دارد / برداشت از حساب ذخیره صرفا در قالب بودجه سنواتی مجاز است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران نماینده تهران در جلسه علنی امروز در هنگام بررسی لایحه دو فوریتی اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه در تذکری آئین نامه ای با استناد به ماده 323 آئین نماه گفت: بر طبق آنچه دولت دراین لایحه پیشنهاد کرده سقف مبالغ در جداول 4 و 8 قانون برنامه چهارم بالا می رود.

وی افزود: در این لایحه دولت در تبصره ای خواستار حذف بند (و) ماده یک این قانون نیز شده است.

نماینده تهران تصریح کرد: این در حالی است که طبق بند (و) قانون برنامه، استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی صرفا در قالب بودجه سنواتی مجاز خواهد بود.

نادران خاطر نشان کرد: در واقع دولت پذیرفته که این لایحه متمم بودجه است اما برای اینکه خودش را از متمم بودجه بودن رها کند بند (و) ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه را لغو کرده است.

وی افزود: این در واقع حکم قانون گذاری را دارد و اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه نیست. عنوان این لایحه که اصلاح جداول است با محتوای این لایحه که اذعان کرده اند ما بودجه های مربوط به حساب ذخیره ارزی را در قالب بودجه سنواتی مجلس مورد بررسی قرار نداده و ضرورتی نداشته باشد که مجلس سالیانه نظارت کند که بودجه حساب ذخیره ارزی چگونه عمل می شود سازگاری ندارد.

نادران تصریح کرد: در واقع دولت با این کار بودجه را اصلاح می کند و متمم بودجه را حذف می کند که عنوان متمم بودجه به خود نگیرد.

لاریجانی این تذکر را وارد ندانست و گفت: هم اکنون بحث فوریت این لایحه مطرح است شما می توانید مسائل خود را در بررسی جزئیات آن بیان کنید.

محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه در مجلس نیز در تذکری آئین نامه ای گفت: در این لایحه مشخص شده که 45 هزار میلیارد ریال برداشت از حساب ذخیره ارزی شود و به سقف جداول 4 و 8 قانون برنامه اضافه شود اما برای چه موردی مشخص نیست ما به چه چیزی می خواهیم رای بدهیم؟

وی افزود: صحبت هایی که مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی فرمود هیچ ربطی به این لایحه ندارد و این لایحه ناقص است. اگر قرار است دولت لایحه ای دیگر به همراه این لایحه به مجلس تقدیم کند باید موارد مشخص باشد.

دهقان از رئیس مجلس خواست تا این لایحه را از دستور کار مجلس خارج کند تا یک لایحه مشخص به مجلس ارائه شود.

لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: موضوع توضیح داده شده است ،‌ دولت مبلغ دو هزار و 500 میلیارد ریال برای خرید خارجی اقلام ضروری نیاز دارد و 2 هزار میلیارد ریال نیز برای خشکسالی و سرمازدگی ،‌ به ریال آن را نیز از درون خودشان تامین می کنند.

وی افزود: در واقع مجوز ارزی می خواهند و ما باید ابتدا سقف قانون برنامه را تغییر دهیم تا آن لایحه بیاید.

رئیس مجلس تصریح کرد: می توانیم لایحه بعدی را هم امروز به مجلس بیاوریم اما ما می خواستیم ضوابط را در مجلس درست اجرا کنیم بنابراین موضوع کاملا روشن است.