كنسرت پژوهشي موسيقي " ارف" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار هنري " مهر"، دراين كنسرت پژوهشي كه از سوي كانون موسيقي دانشگاه تهران برگزار مي شود،" ناصر نظر" سرپرست اركستر كودكان " پارس" به بيان مطالبي در مورد موسيقي كودكان مي پردازد. همچنين "سودابه سالم" كه سيستم جديدي را بر پايه روانشناسي كودك ، در موسيقي كودك درايران بنا نهاده است،چكيده اي از دستاوردهايش را طي اين سالها بيان مي كند.

در ادامه اين برنامه دكتر" پورمندان" نيز به بررسي پايان نامه هاي دانشجويي با موضوع "موسيقي ارف" مي پردازد. همچنين گروه موسيقي " پارس" نيز قطعاتي را اجرا خواهد كرد.

اين كنسرت پژوهشي درروز 13 ارديبهشت ماه در محل تالار آويني دانشكده هنرهاي زيبا برگزار مي شود.