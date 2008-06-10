به گزارش خبرنگار مهر، در این فیلم تلویزیونی چکامه چمن‌ماه، رامین ناصرنصیر، سعید پیردوست، ارسلان قاسمی، ترلان پروانه، مینا جعفرزاده، هوشیار کرمی، امیر صیرفی، فرامرز روشنایی و اردشیر کاظمی نقش‌آفرینی کرده‌اند و ناصر محمودکلایه تصویربردار است.

چمن‌ماه و ناصرنصیر در نمایی از فیلم "خاطرات فردا"

"خاطرات فردا" داستان سحر و سامان را روایت می‌کند که از شرایط بحرانی خانه جان به لب شده‌اند و تصمیم می‌گیرند با استفاده از بازی رایانه‌ای سفر در زمان به زمانی دیگر بروند. اما یک حادثه غیرمنتظره باعث می‌شود ... عباس رافعی به عنوان مشاور تولید فیلم به حافظی کمک کرده است.

صحنه‌های ویژه فیلم با همکاری پیمان ابدی و رضا انصارین تصویربرداری شده و سایر عوامل عبارتند از نگار جاودان طراح صحنه و لباس، محسن ملکی طراح گریم، شهرام متولی‌باشی صدابردار، مسعود تکاور تدوینگر، بهروز صحیحی مدیر تولید، بهرام صحیحی دستیار کارگردان و مجید صباغ‌بهروز عکاس. "خاطرات فردا" محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک است.