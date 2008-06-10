فعالیت 68 کانون فرهنگی و هنری مساجد در سطح استان یزد

به گزارش مهر، تعداد اعضاء این کانونها 38 هزار و 60 نفر اعلام شده است و تعداد 37 کتابخانه عمومی نیز در سطح مساجد استان یزد فعال است. تعداد اعضای کتابخانه های عمومی مساجد نیز 46 هزار و 520 نفر اعلام شد.

همچنین تعداد مساجد مجری تفسیر قرآن 150 مسجد است که 230 مسجد نیز مجری طرح تلاوت نور هستند .

دبیرخانه کانون فرهنگی و هنری مساجد استان یزد اعلام کرد: سال گذشته تعداد 19 هزار و 500 جلد کتاب به کانونهای مساجد استان ارسال شده است.

پنج خانه نور نیز در سطح استان یزد وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد مشغول به فعالیت هستند.

همچنین نمایشگاه علوم قرآنی در تمامی شهرستانهای استان یزد بر پا می شود. زمان برگزاری این نمایشگاه نیمه دوم ماه مبارک رمضان اعلام شده است. در این نمایشگاه کتب مذهبی و دینی، عرضه محصولات فرهنگی، تابلوهای خوشنویسی و نقاشی، آثار حجمی و ...برپا خواهد شد.

سال گذشته نیز 10 نمایشگاه علوم قرآنی در سطح استان یزد برپا شده و تعداد هزارو 160 نفر در دوره های آموزشی قرآن شرکت کرده اند و بالغ بر 750 عنوان کتاب به کتابخانه های موسسات قرآنی یزد اهدا شده است.