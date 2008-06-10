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۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۰۹

12 هزار فرصت شغلی در بنگاههای زودبازده قم ایجاد شده است

قم - خبرگزاری مهر: ازابتدای تأسیس بنگاه‌های زود بازده بیش از 12هزار فرصت شغلی در بنگاههای زودبازده استان قم به وجود آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرپرست اداره توسعه صنعتی سازمان صنایع و معادن استان قم صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: از ابتدای شروع طرح بنگاه‌های زودبازده تا کنون 663 طرح صنعتی جهت استفاده از تسهیلات به دبیرخانه بنگاه‌های زودبازده و بانک‌های عامل معرفی شده که میزان اشتغال این طرح‌ها بیش از 12 هزار و 500 فرصت شغلی است.

محمد حسین تقوی در ادامه افزود: از این تعداد طرح معرفی شده 412 طرح با سرمایه‌ای بالغ بر 415 هزار میلیارد ریال به تصویب دبیرخانه رسیده و تسهیلات 364 طرح با سرمایه 157 هزار میلیارد ریال نیز پرداخت شده است.

وی هم‌چنین در خصوص طرح‌های با پیشرفت فیزیکی گفت: بر اساس بررسی مجوزهای صادره میزان تسهیلات مورد نیاز برای راه‌اندازی طرح‌های بالای 20 درصد پیشرفت 200 هزار میلیارد ریال و برای راه‌اندازی طرح‌های بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی 2 هزار میلیارد ریال می‌باشد، که در صورت تحقق به ترتیب 14 هزار و 10 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

سرپرست اداره توسعه صنعتی سازمان صنایع و معادن با بیان این مطلب که سازمان پیگیر طرح‌های معرفی شده است گفت: 200 بازدید نظارتی از طرح‌های به عمل آمده که بر پایه این بازدیدها 90 درصد از طرح‌ها به تعهدات خود به میزان تسهیلات اخذ شده عمل نموده‌اند و در خصوص طرح‌هایی که به تعهدات خود در قبال سازمان و بانک عمل نکرده‌اند، اقدام لازم از طریق مراجع قانونی صورت گرفته است.

وی در پایان تصریح کرد: سازمان صنایع و معادن در خصوص رفع مدافع فرآیند اخذ وام برخی طرح‌ها اقداماتی را از طریق رایزنی با ادارات مرتبط به عمل آورده است.

کد مطلب 696939

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