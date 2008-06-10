12 هزار فرصت شغلی در بنگاههای زودبازده قم ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرپرست اداره توسعه صنعتی سازمان صنایع و معادن استان قم صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: از ابتدای شروع طرح بنگاه‌های زودبازده تا کنون 663 طرح صنعتی جهت استفاده از تسهیلات به دبیرخانه بنگاه‌های زودبازده و بانک‌های عامل معرفی شده که میزان اشتغال این طرح‌ها بیش از 12 هزار و 500 فرصت شغلی است.



محمد حسین تقوی در ادامه افزود: از این تعداد طرح معرفی شده 412 طرح با سرمایه‌ای بالغ بر 415 هزار میلیارد ریال به تصویب دبیرخانه رسیده و تسهیلات 364 طرح با سرمایه 157 هزار میلیارد ریال نیز پرداخت شده است.



وی هم‌چنین در خصوص طرح‌های با پیشرفت فیزیکی گفت: بر اساس بررسی مجوزهای صادره میزان تسهیلات مورد نیاز برای راه‌اندازی طرح‌های بالای 20 درصد پیشرفت 200 هزار میلیارد ریال و برای راه‌اندازی طرح‌های بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی 2 هزار میلیارد ریال می‌باشد، که در صورت تحقق به ترتیب 14 هزار و 10 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.



سرپرست اداره توسعه صنعتی سازمان صنایع و معادن با بیان این مطلب که سازمان پیگیر طرح‌های معرفی شده است گفت: 200 بازدید نظارتی از طرح‌های به عمل آمده که بر پایه این بازدیدها 90 درصد از طرح‌ها به تعهدات خود به میزان تسهیلات اخذ شده عمل نموده‌اند و در خصوص طرح‌هایی که به تعهدات خود در قبال سازمان و بانک عمل نکرده‌اند، اقدام لازم از طریق مراجع قانونی صورت گرفته است.



وی در پایان تصریح کرد: سازمان صنایع و معادن در خصوص رفع مدافع فرآیند اخذ وام برخی طرح‌ها اقداماتی را از طریق رایزنی با ادارات مرتبط به عمل آورده است.

