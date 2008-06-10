خبرنگاران از روند اجرای مصوبات هیئت دولت در ازنا، الیگودرز و دورود بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، بیش از 40 خبرنگار رسانه های جمعی و خبرگزاریها کشور به همراه علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور و مهدی کلهر مشاور رسانه ای رئیس جمهور از پروژه های در دست اجرا در شهرستانهای ازنا، الیگودرز و دورود بازدید کردند.

کمربندی زاغه، مقاوم سازی مدارس شهر زاغه، احداث محور چهار خطه خرم آباد - دورود، سالن ورزشی دورود ، طرح هادی روستای سیاه کلیه، خط انتقالب آب شرب ازنا از محل سد کمندان، مدرسه 24 کلاسه ازنا، سالن پنج هزار نفری الیگودرز، سالن ورزشی بانوان در دست ساخت الیگودرز از پروژه هایی بودند که خبرنگاران امروز از آنها بازدید کردند.