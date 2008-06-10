اولین دوره آموزشی مهار ایمنی بار در خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی ظهر امروز در این مراسم گفت: در راستای مباحث آموزشی اخلاق و رفتار حرفه ای که در دستور کار این سازمان قرار دارد یک دوره آموزرس مهار ایمنی بار ویژه مدیران، متصدیان و رانندگان شرزکت های حمل و نقل کالای خراسان جنوبی در محل پایانه بار بیرجند برگزار شد.

جواد وحدتی فرد به حضور 116 نفر نوآموز در این دوره آموزشی اشاره کرد و افزود: این افراد به میزان 696 نفر ساعت آموزش های لازم را از جمله تعاریف کلی از اصول اخلاق حرفه ای، ارزش های آن، مدیریت اخلاق در کسب و کار و نیز عواملی که باعث رشد و توسعه این اصول در حرفه های مختلف بویژه ایمنی حمل و نقل می شود آشنا شدند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی رعایت اصول و ضوابط اخلاق و رفتار حرفه ای را یک قانون دیر پای جهانی عنوان کرد و اظهار داشت: در هر حرفه ای نگاه استراتژیک در این مسائل از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

وحدتی فرد با اشاره به اینکه در دنیای حرفه ای مشاغل نتیجه رفتارها خیلی زود به عاملین مربوطه منعکس می شود تصریح کرد: اگر اصول اخلاق حرفه ای آن طور که باید رعایت نشود نابسامانی هایی را برجای خواهد گذاشت که شاید جبران آن ها در سازمان ها به طور خاص و در جامعه به طور عام بسیار سخت باشد.

به گفته وی اصول حاکم بر اخلاق حرفه ای و یا بررسی عوامل رشد یا توسعه اخلاق حرفه ای در حرفه های مختلف بویژه حمل و نقل آنچه قابل توجه است رعایت این اصول در کار حرفه ای است.

وی در پایان یادآور شد: چناچه سود جویی در این حرفه مقدم بر تعهد به انجام وظیفه باشد میزان اعتماد و اتکا به بخش توسط جامعه کمرنگ شده و سطح ایمنی در صنعت حمل و نقل کاهش می یابد .