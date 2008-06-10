تولید نیمه صنعتی گرانول چوب - پلاستیک در اصفهان

مهرو جهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به تولید نیمه صنعتی این محصول جدید با هدف مصارف تزریق و قالبگیری فشاری صنعت چوب کشور گفت: این محصول به دلیل مقاوم بودن به رطوبت و خواص کیفی بالا جایگزین مناسبی برای چوب و MDF است که در سه گرید تزریق، اکستروژن و پرسی قابل ارائه به بازار است.

جهادی ادامه داد: یکی دیگر از محصولات این شرکت تولید اچ پین از صنایع MDF کشور است که با تولید این محصول بازار داخلی از واردات آن از کشورهای دیگر بی نیاز می شود.

وی یادآور شد: اچ پین ها می تواند جایگزین مناسبی برای پیچ، میخ و گیره در صنعت چوب باشد.

جهادی در بخش پایانی سخنان خود به ثبت اختراع یک پروژه تحقیقاتی با عنوان جداسازی پلیمرهای گازوئیل اشاره کرد و افزود: این پروژه روی گازوئیلهای ضایعاتی که در اثر حرارت بالا رنگ تیره ای دارد و محتوی درصد بالایی از مواد استفالتی است انجام شده است.