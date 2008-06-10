مهلت شرکت در جشنواره هنرهای تجسمی شهر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت دریافت آثار این جشنواره در فراخوان اولیه تا 20 خردادماه بود که با توجه به تعطیلات نیمه خرداد و درخواست‌های مکرر مخاطبان این زمان تا 30 خرداد تمدید شد. بر اساس تغییرات به وجود آمده بدیهی است مرحله مقدماتی انتخاب و داوری آثار نیز به نیمه اول تیرماه موکول می‌شود.

نخستین جشنواره و نمایشگاه بزرگ هنرهای تجسمی شهر در شش رشته عکاسی، نقاشی، پوستر، کاریکاتور، طراحی و تصویرسازی در دو بخش حرفه‌ای و آماتور با موضوع‌های شهری و آزاد از سوی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.