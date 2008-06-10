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۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۴

مهلت شرکت در جشنواره هنرهای تجسمی شهر تمدید شد

دبیرخانه مرکزی نخستین جشنواره و نمایشگاه بزرگ هنرهای تجسمی شهر با توجه به درخواست دبیرخانه‌های مناطق 22گانه و هنرمندان، مهلت دریافت آثار این جشنواره را 10 روز تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت دریافت آثار این جشنواره در فراخوان اولیه تا 20 خردادماه بود که با توجه به تعطیلات نیمه خرداد و درخواست‌های مکرر مخاطبان این زمان تا 30 خرداد تمدید شد. بر اساس تغییرات به وجود آمده بدیهی است مرحله مقدماتی انتخاب و داوری آثار نیز به نیمه اول تیرماه موکول می‌شود.

نخستین جشنواره و نمایشگاه بزرگ هنرهای تجسمی شهر در شش رشته عکاسی، نقاشی، پوستر، کاریکاتور، طراحی و تصویرسازی در دو بخش حرفه‌ای و آماتور با موضوع‌های شهری و آزاد از سوی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 697004

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