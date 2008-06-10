اروپا مشتاقانه در انتظار آمریکای پس از بوش / سفری برای تکمیل وصیتنامه

به گزارش خبرگزاری مهر ، هفته نامه اشپیگل در گزارشی در این باره نوشت : البته بوش تصمیم دارد در سفر شش روزه خود به اروپا، رسما با کشورهای اروپایی هماهنگی های لازم در زمینه مسائل بین المللی از جمله مسئله هسته ای ایران، و مسائل مربوط به خاورمیانه را ایجاد کند.

این در حالی است که حتی مشاور امنیتی جرج بوش "استفان هادلی" نیز درباره نتایج این سفر انتظار چندانی نداشته و اظهار داشت : به اعتقاد من ما در این سفر خبرهای تازه و هیجان برانگیزی را تجربه نخواهیم کرد.

یک دیپلمات در بروکسل نیز در این باره اظهار داشت : نشست اتحادیه اروپا- آمریکا فقط در این زمان برگزار شده است که در تقویمها ثبت شود؛ البته روشن است که زمینه های همکاری ممکنی از جمله در زمینه محیط زیست بین اتحادیه اروپا و آمریکا می تواند وجود داشته باشد، اما در این باره همه به دوران بعد از بوش چشم دوخته اند.

این نشریه آلمانی در ادامه با تاکید بر اینکه با این همه واشنگتن می خواهد این دیدار شش روزه بوش از کشورهای اروپایی را به عنوان یک تور خداحافظی هماهنگ و بی دغدغه به دنیا عرضه کند؛ به نقل از "جرمی شاپیرو" از انستیتو بروکینگز نوشت : موضوع اصلی در این سفر وصیت نامه بوش است . وی می خواهد در این سفر سخنان دوستانه ای از اروپایی ها بشنود و به این ترتیب نشان دهد که در گزارشها درباره اختلافات بین آمریکا و اروپا اغراق شده است.

اشپیگل در ادامه نوشت : این در حالی است که اکثر اروپایی ها به گونه ای دیگر به این موضوع می نگرند . بر اساس همه پرسی موسسه گرایشهای کشورهای حاشیه اقیانوس اطلس TRANS ATLANTIK TRENDS" هشتاد درصد اروپایی ها سیاستهای بین المللی بوش را رد می کنند.

در پایان این مطلب به نقل از "جان گلن" از موسسه "ژرمن مارشال فوند" آمده است : به زودی یکی از هیجان انگیزترین مراحل در روابط بین اروپا –آمریکا به وجود خواهد آمد . بعد از بوش چه اتفاقی خواهد افتاد ؟