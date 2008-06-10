5 طرح بزرگ توسعه شبکه معابر در شمال تهران اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سعید نقشینه رئیس اداره املاک ومستغلات این منطقه با بیان این مطلب اظهار داشت:با توجه به بافت کوچه باغی منطقه، معابر باریک، نبود شبکه بزرگراهی و ترافیک سنگین در شریان های اصلی و فرعی منطقه اقدام به اجرای 5 طرح بزرگ عمرانی، ترافیکی نموده ایم که املاک موجود در طرح در دست تملک قرار دارد.

وی افزود: همکاری با شرکت مترو و تملک و آزادسازی برخی از املاک و زمین های واقع در خیابان شریعتی، طرح تعریض خیابان پور ابتهاج، پروژه تقاطع بزرگراه شهید صیادشیرازی، بزرگراه شهید بابایی و ادامه طرح 35 متری شهید اندرزگو از مهمترین اقدامات توسعه شبکه معابر در منطقه است .

نقشینه با اشاره به فاز سوم طرح بلوار35 متری شهید اندرزگو حدفاصل حکمت-شریعتی گفت: جهت اتمام فاز سوم این طرح تاکنون 7 هزار و500 متر مربع عرصه و 7 هزار متر مربع اعیان و یک هزار و300 متر مربع تجاری مجاز وغیر مجاز را تا ابتدای کوچه نیکو خریداری و تملک نموده ایم که با تملک املاک باقی مانده حکمت به بلوار کاوه متصل می شود.

رئیس اداره املاک ومستغلات منطقه گفت : آزادسازی و رفع معارضین طرح های اولویت دار با خریداری عرصه و اعیان املاک تجاری ، مسکونی جهت اجرای طرح های فرهنگی ، خدماتی، توسعه فضای سبز، تعریض گذر ، ساماندهی حریم مسیل ها، رفع موانع ترافیکی و افزایش سرانه های خدماتی شهر یکی از مهمترین اقدامات شهرداری منطقه در سال جدید است.

اداره املاک و مستغلات منطقه در سال گذشته اقدام به انجام 46 توافق ملکی، بالغ بر 15 هزار متر مربع عرصه و2 هزار متر مربع اعیان و334 متر مربع سطح تجاری با هزینه ای بیش از 201 میلیارد و 256 میلیون ریال و در دو ماهه اول سال جاری نیز 4 توافق ملکی به مساحت بالغ برحدود 477 متر مربع عرصه ، 192 متر مربع اعیان ، 72 متر مربع سطح تجاری به مبلغ کل 18 میلیارد و 843 میلیون ریال نموده است.