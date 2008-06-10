انتقال شبکه IN ملی از زیرساخت به مخابرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غفاریان با بیان این مطلب افزود: هم اکنون شبکه IN در دو استان تهران و خراسان رضوی عملیاتی و مورد استفاده واقع شده که نتایج بسیار رضایت بخشی را به همراه داشته است.



وی در مورد شبکه IN ملی اظهار داشت: شبکه IN ملی که در سطح کشور توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت نصب شده هنوز کاملا عملیاتی نیست اما پس از انتقال به شرکت مخابرات ایران، مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.



رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر در حال هماهنگ کردن نقل و انتقال شبکه IN ملی به منظور عملیاتی کردن آن هستیم چرا که IN به خاطر ماهیت خود که درلایه دسترسی (Access) قرار دارد جزء مأموریت شرکت ارتباطات زیرساخت به شمار نمی‌رود.



غفاریان فعال‌ترین سرویس شبکه IN را در حال حاضر خدمات اینترنتی برشمرد و گفت: هم اکنون ISP های متعدد به جای تولید و توزیع کارت در بین مردم، شماره تلفن مخصوص استفاده از اینترنت در اختیارشان قرار می دهند و در نهایت هزینه استفاده روی قبض تلفن شان اضافه می‌شود.



رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در ادامه از شکل گرفتن خرید و فروش الکترونیکی در شبکه IN خبر داد و گفت: این سرویس که نوعی تجارت الکترونیکی (e-commerce) است پس از خرید هزینه‌ آن روی قبض تلفن شارژ می‌شود.



وی افزود: تنها تفاوت این روش با تجارت الکترونیکی در استفاده از پول الکترونیکی است. از آن جا که در کشور ما این پول رایج نشده است از این ویژگی IN در سیستم نقدینگی الکترونیکی استفاده شده است.



وی با تأکید بر مزایای بی‌شمار شبکه IN اظهار امیدواری کرد که این شبکه در سراسر کشور قابل بهره‌برداری شود.