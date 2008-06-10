به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) صبح امروز 21 خرداد ماه در مراسم آغاز به کار همایش بین المللی "نقش زن در تثبیت گفتگوی فرهنگها" که در باکو برگزار شد، گفت: اندیشه گفتگوی فرهنگها براساس مصوبه شورای ملل متحد در سال 2001 وارد مرحله جدیدی شده است.

وی با اشاره به اینکه دعوت به گفتگوی فرهنگها در جهان اسلام جدید نیست، زیرا گفتگوی فرهنگها از تمدن اسلام و ویژگیهای ممتاز آن نشأت می گیرد، اظهار داشت: گفتگوی فرهنگها و همزیستی میان ملتها از جوهر برادری انسانی ناشی می شود. امروز ارزشهای والای فرهنگ جهانی انسانی، باید به سوی تثبیت فرهنگ گفتگو حرکت کند تا پایگاهی انسانی برای همه مسلمانان بوده و با نژادپرستی، تعصب، افراط با همه اشکال آن مبارزه کنند.

تویجری با تأکید بر اینکه زنان نقش مهمی در تثبیت فرهنگ گفتگو دارند که کسی نمی تواند منکر اهمیت آن شود، یادآور شد: در این شرایط تربیت نسل نیز بر عهده آنان است. زن در هر یک از جایگاههای مادری، دختری، خواهری و یا مادربزرگی که باشد مسئولیت زیادی در هموار کردن راههای تربیت به عهده دارد و در رشد آنها و مبارزه با انحرافات اعتقادی و افکاری تأثیرگذار است.

مدیرکل آیسیسکو با اشاره به اینکه تثبیت گفتگوی بین فرهنگها و همزیستی میان تمدنها رسالت انسانی مشترک میان همه گروههای جوامع انسانی به شمار می رود و نقش زن در این زمینه بسیار سازنده و مؤثر است، تصریح کرد: زن می تواند بر اساس ارزشهای گفتگوی فرهنگها ضمن تعمیق این مفهوم آن را توسعه و ترویج دهد. اهمیت نقش زن بسیار عمیق و تأثیرگذار است و در تحقق گفتگوی فرهنگها نقش به سزایی ایفا می کند.

همایش "نقش زن در تثبیت گفتگوی فرهنگها" با همکاری سازمان آیسیسکو، یونسکو امروز و فردا 21 و 22 خردادماه در باکو برگزار می شود.