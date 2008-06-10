زندان گوانتانامو لکه ننگی بر پیشانی آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سعودی الوطن با انتقاد ازرفتارغیر انسانی نگهبانان آمریکایی با زندانیان زندان گوانتانامو نوشت: سخن گفتن درباره زندان گوانتانامو آنقدر شرم آور است که نمی توان درباره آن سخن گفت.

این روزنامه افزود: جایگاه این زندان که از سوی دولت آمریکا انتخاب شده با هدف زیر پاگذاشتن قوانین و مقررات جامعه بین المللی ایجاد شده زیرا دولت آمریکا سالهاست که صدها نفررا دراین زندان اسیرکرده تا اینکه وزارت دفاع (پنتاگون) بتواند بدون هرگونه منع قانونی با هر وسیله و ابزاری که می خواهد از زندانیان اعتراف بگیرد.

این روزنامه افزود: اما ما و جهان توقع نداشتیم که پنتاگون کار را به جایی برساند که از بازجویان بخواهد از ملاحظاتی را که خود به هنگام بازجویی از زندانیان گوانتانامو در زمان فراخواندن آنها برای دادن شهادت دردادگاه نظامی داده اند، چشم پوشی کنند.



روزنامه سعودی الوطن خاطرنشان کرد: همانطوری که ویلیام کویپلروکیل مدافع نظامی زندانیان گفته است وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) با توزیع کتابچه های حاوی یک سلسله دستورالعملها، به بازجویان توصیه کرده که از ملاحظات شخصی که خودشان درباره زندانیان نوشته اند چشم پوشی کنند.

کویپلربا تاکید براینکه پنتاگون با زور از زندانیان زندان گوانتانامو اعتراف گرفته است تصریح کرد: بدین ترتیب با این نقش عملا وکلای مدافع زندانیان را از آوردن هرگونه ادله اصلی برای به چالش کشیدن درستی اعترافات که دادگاه نظامی اززندانیان گرفته است محروم شدند .



این روزنامه اضافه کرد: ما ازنخستین دادگاه نظامی برپا شده پس از جنگ دوم جهانی و از سرنوشت مبهم دهها زندانی سخن می گوییم که وکلای آنها دردرست بودن اعترافات اولیه زندانیان دستگیر شده در افغانستان ابراز شک و تردید کردند.

روزنامه سعودی یاد آورشد: اگر این اعترافات واقعیت داشته باشد و به هنگام بازجویی از کسی به زور اعتراف گرفته نشده باشد اما بازهم حداقل می توان گفت که رفتارآمریکا با زندانیان غیرانسانی است زیرا ازبازجویان خواسته ازشهادت دادن دردادگاه نظامی آمریکا صرف نظر کنند.

این روزنامه تصریح کرد: نام یکی اززندانیان عمرقادرمی باشد که درافغانستان درزمانی که وی فقط 15 سال سن داشت دستگیروسپس به زندان گوانتانامو منتقل شد .

وکیل مدافع قادردراین باره گفت: مسئله ای که باعث شد وی به دادگاه نظامی آمریکا منتقل شود اعترافهایی بود که به هنگام بازجویی ازوی درپایگاه هوایی بگرام آمریکا در افغانستان و زندان گوانتانامو نیز گرفته شد.



روزنامه سعودی یاد آورشد: نمی توان شهادت یک زندانی را درچنین سنی که تحت بازجویی مداوم بدون هرگونه وجه قانونی قرار گرفته نادیده گرفت و بدترازآن شیوه های بازجویی است که آمریکاییها برای افراد کم سن و سال ودیگران چه درافغانستان و چه درگوانتانامو بکارگرفته اند که این شیوه های وحشیانه و غیر انسانی است.

روزنامه الوطن درپایان با بیان اینکه درآخر اینکه درباره بی طرفی خود دادگاه نظامی آمریکا شک و تردیدهایی وجود دارد زیرا آن نشانگررفتارخصمانه قاضی و جلادان زندان گوانتانامو است، نوشت : بهتراست این دادگاه نظامی نه تنها بازجویان را مجبور نکند که ملاحظات شخصی خودشان را دردادگاه مطرح کند بلکه ازهرگونه اعتراف گرفتن با زور به هنگام بازجویی خودداری نمایند زیرا صرف نظر از شیوه های بازجویی برای تفهیم اتهام زندانیان، دراصل زندان گوانتانامو و مشروعیت آن مورد انتقاد جهانیان و مردم آمریکا قرار گرفته است.