وجود دلالان در بازار مشکل ساز است

حمید قاسم نژاد در گفتگو با مهر اظهار داشت: شرایط تولید و خرید و فروش کالا در مقایسه با قبل تغییری نداشته است اما سود جویان با ایجاد احتکار و کمبود مصنوعی کالا باعث گرانی کاذب شده است.

وی تصریح کرد:متاسفانه مردم نیز با بروز شایعه کمبود کالا تقاضای بازار را بالا می برند و در این میان افراد سود جو بهره می برند.

وی با تاکید بر برخورد با دلالان و محتکران در بازار گفت: هماهنگی های لازم با ماموران نیروی انتظامی صورت گرفته و در صورت برخورد با این افراد برخورد قانونی می شود.

قاسم نژاد گفت: در هفته گذشته کالا برگ قند اعلام شده است و سه هزار تن قند در سطح استان کرمان با کالابرگ قابل دریافت است.

وی در زمینه چای گفت: مشکل کمبود چای در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان وجود ندارد و هماهنگی لازم با مسئولان سیستان و بلوچستان در خصوص وارد کردن چای مورد نیاز استان از این استان به عمل آمده است.

