نجات مصدومان حادثه سقوط به رودخانه در سپیددشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع حادثه سقوط به رودخانه در مسیر سپیددشت به شول‌آباد، نیروهای اورژانس ۱۱۵ با حضور به‌موقع در محل حادثه، اقدامات اولیه و لازم را برای نجات و انتقال مصدومان انجام دادند.

انتقال مصدومان به بیمارستان امام خمینی(ره) سپیددشت

مصدومان این حادثه یک جوان ۲۴ ساله مشکوک به ضایعه نخاعی و دچار ترومای متعدد و یک خانم ۴۳ ساله با ضربه به سر و شکستگی کتف بودند که پس از اقدامات اولیه به بیمارستان امام خمینی(ره) سپیددشت منتقل شدند.

پس از انتقال مصدومان، پزشک شیفت و کارکنان اورژانس بیمارستان با سرعت عمل و تلاش مضاعف، اقدامات درمانی لازم را انجام داده و مراحل پایدارسازی بیمار را به اجرا گذاشتند.

اعزام بیمار با بالگرد اورژانس هوایی به خرم‌آباد

با توجه به وخامت حال مصدوم و همچنین صعب‌العبور و طولانی بودن مسیر انتقال زمینی، با هماهنگی‌های انجام‌شده، بیمار برای دریافت خدمات تخصصی‌تر و تسریع در روند درمان با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان عشایر خرم‌آباد اعزام شد.

قدردانی از تلاش کادر درمان

شبکه بهداشت و درمان سپیددشت با قدردانی از تلاش کارکنان اورژانس ۱۱۵، پزشک شیفت، کارکنان اورژانس و تمامی کارکنان شیفت بیمارستان امام خمینی(ره) سپیددشت اعلام کرد: همکاری و تلاش کادر درمان در مراحل امدادرسانی، انتقال، درمان و پایدارسازی بیمار نقش مهمی در روند ارائه خدمات درمانی به مصدومان داشته است.