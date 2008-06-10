فلسطین به عنوان یک اولویت برای ایران مطرح است

به گزارش خبرنگار مهر، صلاح زواوی امروز در اجلاس کارشناسان قضایی کشورهای اسلامی گفت: مسلما هر اتحادیه‌ای که منجر به ایجاد نزدیکی میان کشورهای اسلامی می‌شود مساله‌ فلسطین را مورد توجه قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: به برکت انقلاب اسلامی ایران، من امروز می‌توانم اعمال حق کنم و سخن از فلسطین بگویم. خوشبختانه امروز فلسطین به عنوان یک اولویت برای جمهوری اسلامی ایران مطرح است و ما همگی باید تلاش کنیم تا زخم اشغال فلسطین که بر پیکره‌ امت اسلامی وجود دارد درمان شود.

وی افزود: امروز خداوند متعال محبت و مهرورزی را در دل‌های مسلمانان ایجاد کرده و همه‌ ما با اعتماد و یقین خود می‌ توانیم به وحدت رسیده و به مشترکات خود تمسک جویم که در این مسیر مطمئنا کنار گذاشتن اختلافات کار دشواری نخواهد بود.

سفیر فلسطین خاطرنشان کرد: علی‌رغم دادن هزاران شهید، امروز قدس در آستانه‌ نابودی است و در منطقه شاهد افزایش شهرک های یهودی ‌نشین هستیم ، از سوی دیگر آمریکا در تبلیغات انتخاباتی از قدس به عنوان پایتخت اسرائیل نام می‌برد؛ لذا همگی باید به سبب ارادت و عشقی که نسبت به قدس و فلسطین داریم با یکدیگر متحد شویم تا آرزوی امام راحل که همانا نماز خواندن در قدس شریف بود محقق شود.

وی با بیان اینکه بسیاری تلاش کردند ما با دشمن کنار بیاییم، اما هدف ما ایجاد دولتی در نوار غزه به پایتختی قدس است، اظهار داشت: شهرک‌های یهودی‌نشین قدس را در معرض طوفان قرار داده‌اند. مسلمانان امروز مسئولیت سنگینی دارند، بدون اندیشه در وحدت فلسطین نمی‌توانیم فلسطین را آزاد کنیم قطعا وحدت ملی فلسطین ضامن آزاد‌سازی این کشور از چنگال صهیونیست‌ها است و وحدت فلسطینیان می‌تواند پایه‌گذار اتحاد مستحکم عربی و اسلامی باشد.

زواوی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر بیانیه‌های فراوانی از سوی جامعه‌ بین‌الملل صادر شد که در سازمان ملل خاک می‌خورد، امیدواریم با تلاش در جهت ایفای نقش سنگین خود بتوانیم راه را برای اجرای این مصوبات باز کنیم.

رئیس دبیرخانه دادگاه عالی بنگلادش نیز در این مراسم گفت: وظیفه‌ همه ماست که در راه پیشرفت مسلمانان جهان تلاش کنیم تا با بهبود زندگی مسلمانان، امت اسلامی بتواند نقش پررنگ‌ تری را در عرصه‌ بین‌الملل ایفا کند.

اقتدار احمد افزود: پیشنهاد تشکیل اتحادیه قوای قضایی کشورهای اسلامی که از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد بسیار گام بزرگی است و قطعا چنین اتحادیه‌ ای می‌تواند به بهبود وضع قضائی کشورهای اسلامی با اهداف والایی که برای آن ترسیم شده است، کمک کند.

وی افزود: مطمئنا برای تهیه‌ پیش ‌نویس اساسنامه تشکیل این اتحادیه می‌توانیم به اجماعی دست یابیم تا پس از تصویب اساسنامه شاهد اثرات عمیقی در توسعه‌ همه جانبه کشورهای اسلامی باشیم.

رئیس هیات قضایی بنگلادش با بیان اینکه غربی‌ها تعاریف حقوقی و سیاسی را به نفع خود تغییر می‌دهند، خاطر نشان کرد: ما به عنوان کشورهای اسلامی باید بتوانیم از طریق همکاری‌های گسترده با این ترفند غربی‌ها مقابله کنیم؛ امیدوارم با برطرف شدن تفاوت‌ نظرها، پیش‌نویس دقیقی را نهایی کرده و آن را در نشست عربستان به تصویب برسانیم.

رئیس دستگاه قضایی گامبیا نیز گفت: رئیس قوه قضائیه ایران یکی از طرفداران بزرگ انسجام اسلامی است و ایده تشکیل اتحادیه‌ قوای قضائیه کشورهای اسلامی مشخصا ایده این فقیه بزرگ به شمار می‌آید.

عبدل کریم طی سخنانی در اجلاس کارشناسان قضایی کشورهای اسلامی با بیان این مطلب تصریح کرد: لازم است راجع به قوانین اسلامی و عظمت اسلام در این اجلاس صحبت کنیم. باید دور هم جمع شویم و ببینیم که چگونه می‌توان چشم‌انداز آینده‌ جهان اسلام را محقق کرد.

وی با تاکید بر لزوم هماهنگ‌سازی قوانین کشورهای اسلامی با قوانین موجود در دین مبین اسلام، افزود: اسلام یک قدرت فرهنگی بسیار بزرگ است و ما در این مقطع زمانی دور هم جمع شده‌ایم تا شاهد ساختن تاریخ باشیم. باید با بررسی درست پیش‌نویس اساسنامه تشکیل اتحادیه‌ قوای قضائی کشورهای اسلامی، گام بلندی در محقق شدن ایده‌ جمهوری اسلامی ایران برداریم.

وی با بیان اینکه این اجلاس محلی برای ایجاد یک طوفان فکری است، خاطر نشان کرد: امیدوارم نتیجه اجلاسی که در آن هستیم موفقیت‌آمیز باشد تا کار ساده‌ای در اجلاس سران قوای قضائیه کشورهای اسلامی که در کشور عربستان برگزار خواهد شد، پیش رو داشته باشیم.