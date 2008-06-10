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۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۹

رهبر لیبی با طرح اتحادیه مدیترانه ای سارکوزی مخالفت کرد

رهبر لیبی با طرح اتحادیه مدیترانه ای سارکوزی مخالفت کرد

رهبر لیبی امروز درباره طرح اتحادیه مدیترانه ای که ازسوی "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه مطرح شد، چشم اندازی خوبی را مشاهده نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "لو ژور دو دیمانش"، "معمر قذافی" در نشستی در طرابلس اعلام کرد که چشم انداز خوبی را برای طرح اتحادیه مدیترانه ای مشاهده نمی کند.

وی در این نشست که بسیاری از رهبران کشورهای آفریقایی و عربی نیز شرکت داشتند، درباره طرح اتحادیه مدیترانه ای به بحث و تبادل نظر پرداخت.

پاریس قرار است در روز 13 ژوئیه طرح اتحادیه مدیترانه ای را به طور رسمی مطرح کند.

این درحالی است که سران فرانسه و سوریه اخیرا در گفتگوی تلفنی خود بر اهمیت اجلاس اتحادیه مدیترانه ‌ای که در پاریس برگزار می ‌شود، تاکید کردند.

هدف از طرح اتحادیه مدیترانه ای که با استقبال سرد بعضی از شرکای اروپایی فرانسه مواجه شده، گسترش ارتباطات تجاری، حمل ونقل و انرژی بین کشورهای جنوب اروپا و کشورهای اطراف دریای مدیترانه مثل سوریه، مراکش، رژیم اسرائیل و ترکیه اعلام شده است.

کد مطلب 697119

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