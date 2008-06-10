نحوه پرداخت پاداش افزایش تولید بنگاه های اقتصادی تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، عزیز بهزادی مدیرکل نظامهای جبران خدمت وزارت کار با اعلام این خبر افزود : به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در خصوص ارتقا بهره وری آیین نامه ماده 47 قانون کار در مورد نحوه پرداخت پاداش افزایش تولید ، موردبازنگری قرار گرفت که برای تصویب به وزیر کار و امور اجتماعی ارائه شده است .

عزیز بهزدای افزود : از اریبهشت ماه سال گذشته کارگروهی متشکل از کارشناسان بهره وری تشکیل شد و اطلاعات لازم برای تغییر در آیین نامه گردآوری شد.

وی هدف از بازنگری و اصلاح آیین نامه ماده 47 قانون کار را انعطاف پذیری بیشتر در نحوه پرداخت پاداش عنوان کرد و افزود : با توجه به قابلیت انعطاف پذیری آیین نامه جدید ، کارفرمایان بنگاه های اقتصادی با فراغ بیشتری نسبت به تنظیم مفاد قراردادهای بهره وری با تشکل های کارگری اقدام می نمایند.

بهزادی ، افزود : لحاظ کردن عنوان نگرشی فراتر از افزایش تولید با تکیه بر بهره وری نیروی کار و امکان محاسبات دقیق تر برای واحدهای مالی و کمیته های بهره وری بنگاه های اقتصادی از جمله دستاوردهای آیین نامه جدید خواهد بود.

وی افزود: یکی از اساسی ترین اصولی که در بهره وری بایستی مورد توجه مدیران و صاحبان صنایع قرار گیرد توجه کافی و اصلاح روشهای نوین مدیریت منابع انسانی است ، امیدواریم با اقداماتی که در مجموعه روشها و سیاستهای وزارت کار و امور اجتماعی در دست اجرا است شاهد پویایی مدیریت منابع انسانی برای تعامل بیشتر و ایجاد زمینه های مناسب برای ارتقا بهره وری باشیم .