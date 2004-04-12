"حسام الدين سراج" : برنامه ريزي ، مهم ترين مساله در موسيقي ايران است

"حسام الدين سراج" خواننده ، در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"،ضمن بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر بايد منتظر تقدير بود و اينكه چه اتفاقي براي بودجه افزايش يافته مركز موسيقي وزارت ارشاد مي افتد. اگر آقاياني كه در حوزه هاي مختلف اين مركز فعاليت داشتند،هياتي و رابطه اي نظر نمي دادند ، استراتژي درستي را در پيش مي گرفتند و گاهي نيز از آراء و نظرات موسيقي دانان مطلع مي شدند، شايد الان موسيقي ايران در اين وضعيت قرار نداشت.

وي افزود: اميدوارم كه با آمدن معاونت جديد آقاي "ايماني" ايشان به اين مساله بيشتر توجه كنند و فردي را براي مديريت مركز در نظر بگيرند كه فردي فرهنگي و موسيقي شناس باشد و نيازهاي فرهنگي در رابطه با موسيقي را به خوبي بشناسد. ممكن است به روي خودمان نياوريم ، اما واقعيت اين است كه مدير مركز موسيقي مسئول تصميم گيري و سياست گذاري موسيقي كشور است و بيشتر امور منوط به نظر مثبت يا منفي او اتفاق مي افتد.

"سراج" كه به تازگي آلبوم"عشق و مستي" را منتشر كرده است ، در مورد برنامه هايش گفت: در حال حاضر تصميم دارم كه در شهرستان ها به اجراي برنامه بپردازم. اما متاسفانه براي اجراي كنسرت خيلي سخت مجوز مي دهند. اگر هم برنامه اي برگزار كنيم، آنقدر اذيت مي كنند، كه خودمان پشيمان شويم.