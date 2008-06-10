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۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۲۳

اخبار نقل و انتقالات لیگ برتر/

علیرضا محمد به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست

علیرضا محمد به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست

مدافع فصل گذشته تیم فوتبال راه آهن تهران با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال پرسپولیس تهران پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمد مدافع تیم فوتبال راه آهن امروز با حضور در باشگاه پرسپولیس قراردادش را با این باشگاه به مدت دو ساله به امضا رساند.

وی در مورد پیوستنش به تیم فوتبال پرسپولیس به سایت خبری این باشگاه گفت: پرسپولیس را از بچگی دوست داشتم و تمام دیدارهای این تیم را در ورزشگاه از نزدیک می‎دیدم. آرزو و عشق و علاقه من پوشیدن پیراهن تیم پرسپولیس بود و از بازی تمام بازیکنان این تیم لذت می‎بردم. به همین خاطر شرایطی پیش آمد که به تیم محبوبم بپیوندم.

علیرضا محمد ادامه داد: من قول حضور در تیم محبوبم را داده بودم و قبل از تعطیلات با آقای حبیب کاشانی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس دست یا علی دادم و به خاطر هواداران پر شور و عشق به پرسپولیس به قولم وفا کردم.

وی که سابقه بازی در تیم های فجر سپاه تهران، پیکان، شهاب زنجان و راه آهن را دارد در مورد تیم هایی که خواهان او بودند گفت:  از تیمهای استقلال اهواز، پیکان، سایپا، استقلال تهران، سپاهان و یک تیم عربی پیشنهاد داشتم.

کد مطلب 697143

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