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۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۲۹

موانع برنامه ساخت مسکن محرومان در شهرستان ماکو بررسی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: در جلسه ویژه ستاد تامین مسکن شهرستان ماکو عصر روز سه شنبه روند ساخت واحدهای مسکونی اقشار کم درآمد این شهرستان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جلسه که با حضور معاون امور عمرانی استاندارآذربایجان غربی و مدیران اجرایی استان در ماکو برگزار شد، روند ساخت خانه های ارزان قیمت محرومان و اقشار ضعیف جامعه در منطقه ماکو بررسی و برای تسریع در اجرای برنامه تصمیمات لازم اتخاذ شد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به برنامه احداث خانه های ارزان قیمت در استان گفت : دولت برای حل معضل مسکن اقدام به واگذاری رایگان زمینهای دولتی، تخفیف عوارض ساخت و اعطای تسهیلات کم بهره بانکی کرده است که با مشارکت مطلوب متقاضیان آثار مثبتی در مهار مشکل مسکن در جامعه خواهد داشت.

محمد باقر داریانی در ادامه با اشاره به سهمیه 3 هزار و 800 واحدمسکونی شهرستان ماکو از برنامه تبصره 6 قانون بودجه 86 افزود: در پلدشت با توجه به خطر طغیان رودخانه ارس و خسارتهای قابل توجه به ساکنان حاشیه رودخانه اولویت نخست در برنامه ساخت مسکن با محوریت انتقال خانوارهای این منطقه است.

کد مطلب 697175

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