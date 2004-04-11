ازدواج وليعهد دبي با دختر ملك حسين پادشاه سابق اردن

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري پترا افزود: مراسم ازدواج شيخ محمد بن راشد آل مكتوم وليعهد دبي و وزير دفاع امارات با هيا دختر ملك حسين عصر ديروز شنبه در بيت البركه برگزار شد.

در اين مراسم عبدالله دوم پادشاه اردن فرزند ملك حسين نيز حضور داشت.

مادر هيا يك زن فلسطيني الاصل است .

به گزارش خبرگزاري اردن، جشن عروسي وزير دفاع امارات با دختر ملك حسين با حضور شماري از مقامات پادشاهي اردن و امارات برگزار شد.