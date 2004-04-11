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۲۳ فروردین ۱۳۸۳، ۱۵:۲۵

خبرگزاري اردن خبر داد:

ازدواج وليعهد دبي با دختر ملك حسين پادشاه سابق اردن

خبرگزاري اردن از ازدواج شيخ محمد بن راشد وليعهد دبي كه سمت وزير دفاع امارات را نيز به عهده دارد با دختر ملك حسين پادشاه سابق اردن خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري پترا افزود: مراسم ازدواج شيخ محمد بن راشد آل مكتوم وليعهد دبي و وزير دفاع امارات با هيا دختر ملك حسين عصر ديروز شنبه در بيت البركه برگزار شد.
در اين مراسم عبدالله دوم پادشاه اردن فرزند ملك حسين نيز حضور داشت.
مادر هيا يك زن فلسطيني الاصل است .
به گزارش خبرگزاري اردن، جشن عروسي وزير دفاع امارات با دختر ملك حسين با حضور شماري از مقامات پادشاهي اردن و امارات برگزار شد.

کد مطلب 69719

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