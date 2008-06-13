520 هزار دام سبک و سنگین در استان مرکزی واکسینه شدند

سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این دام ها علیه 10 نوع بیماری دامی واکسینه شدند و واکسینه کردن وام های استان در دوره های مختلف تا پایان سال صورت می گیرد.

وی افزود: این دامها علیه بیماریهای تب برفکی، شاربن، آبله، آنتروتوکسمی، قانقاریا، آگالاکسی، ‪ ، PPR‬تیلریوز، شاربن علامتی و بروسلوز گاوی مایه‌کوبی شدند.

حسینی خاطرنشان کرد: در این مدت ‪ ۱۴۴‬هزار و ‪ ۷۱‬رای گوسفند و بز و ‪ ۲۳‬هزار ‪ ۹۲۲‬گاو گوساله سمپاشی و ‪ ۶۵۳‬هزار و ‪ ۵۲۹‬ متر مربع جایگاه دام گندزدایی شد.

وی افزود: ‪ ۶۵‬راس اسب نیز در این مدت علیه بیماری مشمشه آزمایش و ‪۸۴۷‬ قلاده سگ نیز علیه هاری واکسینه شدند.