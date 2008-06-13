520 هزار دام سبک و سنگین در استان مرکزی واکسینه شدند

سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این دام ها علیه 10 نوع بیماری دامی واکسینه شدند و واکسینه کردن وام های استان در دوره های مختلف تا پایان سال صورت می گیرد.
وی افزود: این دامها علیه بیماریهای تب برفکی، شاربن، آبله، آنتروتوکسمی، قانقاریا، آگالاکسی، ، PPRتیلریوز، شاربن علامتی و بروسلوز گاوی مایهکوبی شدند.
حسینی خاطرنشان کرد: در این مدت ۱۴۴هزار و ۷۱رای گوسفند و بز و ۲۳هزار ۹۲۲گاو گوساله سمپاشی و ۶۵۳هزار و ۵۲۹ متر مربع جایگاه دام گندزدایی شد.
وی افزود: ۶۵راس اسب نیز در این مدت علیه بیماری مشمشه آزمایش و ۸۴۷ قلاده سگ نیز علیه هاری واکسینه شدند.
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