30 سال است فوتبال ملی ایران رشد نکرده است / مردم صبور باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که پیش از آغاز تمرین روز سه شنبه تیم ملی با خبرنگاران گفتگو می کرد در ابتدا به ماجرای علی کریمی اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: همانطور که قبلا گفته ام این بازیکن را به تیم ملی دعوت می کنم اما اگر شما او را دیدید ما هم دیده ایم. کریمی در اردوی اردبیل به دلیل مصدومیت با تیم تمرین نکرد و پس از آن مشکلی هم که برایش پیش آمد رفت و دیگر خبری از وی نشد.

وی با درخواست از خبرنگاران مبنی بر حفظ آرامش تیم ملی، افزود: توجه کردن به برخی مسائل تیم ملی را به حاشیه می برد و باعث می شود نتوانیم عملکرد خوبی در مسابقات داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سوال که " چرا ازبکستان به مرحله بعد صعود کرد اما صعود تیم ملی ایران با مشکل مواجه شده است؟" گفت: این تیم ها سرمایه گذاری زیادی انجام داده اند اما ما هنوز در 30 سال پیش مانده ایم که چه بودیم و چه داشتیم. قهرمان نشدن ایران از سال 1976 تا به امروز در آسیا نشان می دهد که متاسفانه فوتبال ملی ما رشد نداشت است.

دایی اضافه کرد: تیمی مانند امارات با برگزاری دیدارهای تدارکاتی بسیار ضمن قهرمانی در مسابقات سال گذشته جام خلیج فارس، برای صعود به مرحله بعد در این رقابت ها شرکت کرده است، اما ما موفق شدیم این تیم را در خانه اش شکست دهیم که این نتیجه قابل قبولی برای تیم ملی ما بود.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان افزود: بازی با امارات را فراموش کرده ایم و همه فکرمان را معطوف به بازی با سوریه کرده ایم تا با برتری برابر این کشور کارمان به اما و اگر کشیده نشود.

علی دایی در ادامه به قدرتمند شدن تیم های آسیایی اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: زمانی که ما کویت و امارات را می بردیم تمام شده . ما هیچ وقت کویت را راحت نبرده ایم. همین تیم امارات که ما مقابلش بازی کردیم دو سال است با متسو کار می کند و در جام ملتها با همین ترکیب شرکت کرده بود، قهرمان جام خلیج فارس شده است و با آث میلان بازی کرده اما قهرمانی اش برمی گردد به 32 سال پیش.

وی به مشکلات فوتبال در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: فدراسیون یکسال و نیم رئیس نداشت و تیم ملی هم تازه شکل گرفته است. در این شرایط از رسانه و مردم انتظار داریم صبوری داشته باشند. ما به کمک آنها نیاز داریم و برای رسیدن به موفقیت باید صبر داشته باشیم.

علی دایی با تاکید بر اینکه رسانه ها نباید به نام و اعتبار بازیکنان توجهی داشته باشند گفت: مطمئنا ما بهترین و آماده ترین بازیکنان را دعوت کرده ایم و اگر می خواستیم همه نفرات آماده را دعوت کنیم باید 60 بازیکن را به اردو فرا می خواندیم.

سرمربی تیم ملی در پایان به اوضاع این تیم قبل از دیدار برابر سوریه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته ایم و در صورت ادامه این روند می توانیم تیم ملی سوریه را در کشورش شکست دهیم.