راهپيمايي هيات هاي مذهبي قم به سمت مسجد جمكران

به گزارش خبرنگار فرهنگي " مهر " از شهر قم در اربعين سيد و سالار شهيدان اباعبدالله الحسين (ع) ، بيش از 5 هزار نفر از مردم قم در غالب هيات هاي مذهبي بعد از ظهر امروز با پاي پياده مسير 15 كيلومتري قم تا مسجد مقدس جمكران راه پيمايي مي كنند و بعد از نماز مغرب و عشا در صحن مسجد مقدس جمكران به عزاداري مي پردازند .

گفتني است ، اين مراسم هر ساله طي يك رسم قديمي از صحن حضرت معصومه (ع) در قم تا مسجد جمكران برگزار مي شود .

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