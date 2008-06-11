آیه روز:

وما أوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها وما عند الله خیر وأبقى أفلا تعقلون . أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحیاة الدنیا ثم هو یوم القیامة من المحضرین .

آنچه به شما داده شده کالا و ابزار زندگى دنیا و زینت آن است ، و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است، آیا نمی اندیشید ؟ پس آیا کسى که وعده نیک به او داده ایم و حتماً به آن خواهد رسید، مانند کسى است که او را فقط از کالا و ابزار زندگى دنیا برخوردارش کرده ایم ، سپس او در روز قیامت از احضار شوندگان براى عذاب است؟ !

سوره قصص، آیات 60 و 61

ذکر روز چهارشنبه:

حدیث امروز:

امام حسن (ع):



الخیر الذ لا شر فیه ، الشکر مع النعمة و الصبر علی النازلة .

خیری که هیچ شری در آن نیست ، شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت و ناگواری است .

تحف العقول ، ص 237