مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- نشست هشت گروه های فلسطینی روزگذشته در دمشق به منظور بررسی موضوع انجام گفتگو و آشتی با جنبش فتح برگزار شد.
- کانادا از افزایش کمکهای خود به افغانستان خبر داد.
- آمریکا، به زعم خود تعهد کره شمالی در مبارزه با تروریسم را مورد تمجید قرار داد.
- پارلمان آلبانی با اعزام نیرو به چاد موافقت کرد.
-"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد، از امضای توافقنامه بین گروه های مخالف و دولت سومالی تمجید کرد.
- دارفور درغرب سودان روزگذشته شاهد درگیری هایی بین ارتش و شورشیان بود.
- آمریکا در کنفرانسی درباره نفت درعربستان شرکت می کند.
-"خالد مشعل" رئیس دفترسیاسی حماس درسخنانی اعلام کرد: اسرائیل مسئول متوقف شدن روند مذاکرات درباره آزادی گلعاد شالیت نظامی اسرائیلی به اسارت در آمده توسط گروه های مقاومت فلسطینی است.
-"آوی دیختر" وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد : برای دستیابی به آتش بس باید قوای نظامی جنبش حماس را نابود کرد.
- تشکیلات خودگردان فلسطین طرح احداث 60 واحد مسکونی در راس العمود واقع در بیت المقدس را از سوی رژیم صهیونیستی محکوم کرد.
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