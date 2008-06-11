  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۰۱

مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان به نقل از رسانه های منطقه ای و بین المللی از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

- نشست هشت گروه های فلسطینی روزگذشته در دمشق به منظور بررسی موضوع انجام گفتگو و آشتی با جنبش فتح برگزار شد.

- کانادا از افزایش کمکهای خود به افغانستان خبر داد.

- آمریکا، به زعم خود تعهد کره شمالی در مبارزه با تروریسم را مورد تمجید قرار داد.

- پارلمان آلبانی با اعزام نیرو به چاد موافقت کرد.

-"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد، از امضای توافقنامه بین گروه های مخالف و دولت سومالی تمجید کرد.

- دارفور درغرب سودان روزگذشته شاهد درگیری هایی بین ارتش و شورشیان بود.

- آمریکا در کنفرانسی درباره نفت درعربستان شرکت می کند.

-"خالد مشعل" رئیس دفترسیاسی حماس درسخنانی اعلام کرد: اسرائیل مسئول متوقف شدن روند مذاکرات درباره آزادی گلعاد شالیت نظامی اسرائیلی به اسارت در آمده توسط گروه های مقاومت فلسطینی است.

-"آوی دیختر" وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد : برای دستیابی به آتش بس باید قوای نظامی جنبش حماس را نابود کرد.

- تشکیلات خودگردان فلسطین طرح احداث 60 واحد مسکونی در راس العمود واقع در بیت المقدس را از سوی رژیم صهیونیستی محکوم کرد.

کد مطلب 697305

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها