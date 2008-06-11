سفر پیگیری رسانه ای به لرستان تحت الشعاع سفر استانی به چهار محال

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، به دلیل ضرورت حضور مشاوران رییس جمهور و برخی از خبرنگاران در برنامه سفر استانی هیئت دولت به چهار محال و بختیاری، برخی برنامه های بازدید مصوبات دولت در استان لرستان بویژه دیدار از شهرستانهای نورآباد و الیگودرز و همچنین بازدید برخی از مصوبات به اجبار لغو شد.

خبرنگاران که قرار بود پس از بازدید از طرح های مصوب هیئت دولت در ازنا و دورود به سمت الیگودرز و نورآباد رفته و از مصوبات این شهرستانها نیز بازدید کنند به دلیل سفر هیئت دولت به شهرکرد برنامه خود را تغییر داده و پس از بازدید از پروژه های شهرستان بروجرد به سمت کرمانشاه رفته تا از طریق فرودگاه به تهران بازگردند.

استاندار لرستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون مصوبات کلان سفر هیئت دولت که هنوز اجرایی نشده اند و مورد بازدید خبرنگاران نیز قرار نگرفتند ، عنوان کرد : ما نیز علاقمند بودیم تا خبرنگاران و مسئولان با بازدید از پروژه های مسئله دار در جهت رفع مشکل این مصوبات به ما کمک کنند که به دلیل کمبود زمان و بعد مسافت نتوانستیم از این پروژه ها بازدید کنیم.

سید حسین صابری با مطلوب ارزیابی کردن بازدهی سفر رسانه ای به لرستان ، اظهار داشت : مهم ترین هدف از برگزاری این سفر اطلاع رسانی شفاف و صریح از زبانی به غیر از لسان مسئولان و توسط خبرنگاران رسانه های جمعی از میزان فعالیتهای صورت گرفته در استان بود.

بیش از 40 خبرنگار لرستانی در جریان پانزدهمین سفر رسانه ای از روند مصوبات سفر هیئت دولت در لرستان بازدید کردند.

در اولین روز از این سفر دو روزه خبرنگاران با میزان پیشرفت طرح‌های سیستم ILS فرودگاه خرم آباد، کتابخانه درجه دو، طرح آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک ، بیمارستان 200 تختخوابی شهید رحیمی ، سالن ورزشی ویژه بانوان و طرح تجهیز آزمایشگاه دانشگاه لرستان در خرم آباد بازدید کردند.

طرح چهار بانده کردن محور خرم آباد کوهدشت ، موزه مردم شناسی کوهدشت و سالن ورزشی بانوان این شهر مورد بازدید این گروه رسانه‌ای قرار گرفت. طرح آبرسانی به شهر پلدختر، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ، طرح هادی روستایی و بیمارستان پلدختر نیز از مصوبات سفر ریاست جمهوری در شهرستان پلدختر بود که در روز اول این سفر مورد بازدید قرار گرفت.

کمربندی زاغه ، مقاوم سازی مدارس شهر زاغه ، احداث محور چهار خطه خرم آباد - دورود ، سالن ورزشی دورود، طرح هادی روستای سیاه کلیه ، خط انتقال آب شرب ازنا از محل سد کمندان ، مدرسه 24 کلاسه ازنا ، سالن 5 هزار نفری الیگودرز، سالن ورزشی بانوان در دست ساخت الیگودرز و برخی از مصوبات شهرستان بروجرد از پروژه هایی بودند که خبرنگاران در دومین روز از سفر از آنها بازدید کردند.

خبرنگاران اعزامی از مرکز دیشب با بدرقه استاندار لرستان از فرودگاه کرمانشاه راهی تهران شدند.