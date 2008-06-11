آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فعالیتهای مجمع، با اشاره به اینکه برنامه های داخلی و خارجی مجمع بین المللی تقریب مذاهب اسلامی بسیار زیاد است، اظهار داشت: ما در چند خط حرکت می کنیم که یکی از آنها اعزام هیئتهایی به کنفرانسهای بین المللی و مشارکت در اجلاسهای خارج از ایران است. همچنین از هیئتهایی که از کشورهای دیگر نیز برای شرکت به ایران می آیند استقبال می کنیم.

وی با اشاره به اینکه در نظر داریم سایت تقریب مذاهب اسلامی را به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و اردو فعال کنیم، تصریح کرد: مسئله آموزش از طریق دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی و برگزاری دوره هایی برای طلبه ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

آیت الله تسخیری در ادامه به برنامه ها و فعالیتهای دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی اشاره کرد و افزود: این دانشگاه دانشگاه مستقلی است که مذاهب سه گانه اثنی عشری، حنفی و شافعی در آن تدریس می شوند و دانشجویانی از داخل و خارج از کشور می پذیرند و با سیر و روحیه تقریبی و مقایسه ای به تربیت دانشجویان می پردازند که فارغ التحصیلان زیادی نیز از آن خارج شده اند.

دبیرکل مجمع بین المللی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به برگزاری همایشهای مختلف در کشورهای عربستان، قطر و روسیه یادآور شد: قرار است هفته آینده اجلاسی در عربستان برگزار شود .همچنین در قطر، مسکو و جاکارتا همایشهایی برگزار می شود که هیئتهایی برای شرکت اعزام خواهند شد .

وی با اشاره به اینکه در همایش عربستان که هفته آینده برگزار می شود، کمیته بین المللی فقه اسلامی موضوع بانک توسعه اسلامی را بررسی می کند، افزود: همچنین قرار است اجلاسی از سوی اتحادیه جهانی علمای مسلمان در قطر برگزار شود که به عنوان عضو هیئت امنا و نائب رئیس در آن مشارکت داریم.

آیت الله محمدعلی تسخیری در ادامه به برگزاری اجلاس مسکو اشاره کرد که روابط روسیه و جهان اسلام را بررسی می کند .

وی در ادامه به منشور وحدت اسلامی که در اخیرا تصویب شده، اشاره کرد و گفت: این منشور نه تنها در اجلاس وحدت اسلامی تهران، بلکه در اجلاس دمشق نیز که با حضور علمایی از کشورهای مختلف برگزار شد به تصویب رسید . همچنین طی اجلاسی که در جده برگزار شد از سوی کمیته بلندپایه و دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی مقرر شد از آن به عنوان طرحی جهت اجرای مصوبه سران کشورهای اسلامی در کنفرانس فوق العاده استفاده کنند . امید است این منشور که به امضای بیش از 2 هزار 300 عالم رسیده خط مشی مناسبی برای همه جهان اسلام باشد.