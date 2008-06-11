به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا (Nist) نوع جدیدی از دماسنج را ساخته اند که از توان اندازه گیری بسیار دقیقی که تاکنون به دست آمده برخوردار است.

این دماسنج که "ترمومتر جانسون نویز"(Jnt) نام دارد در کنفرانس اندازه گیریهای دقیق الکترومغناطیس در برومفیلد کلورادو ارائه شد.

براساس گزارش ساینس دیلی، این دماسنج جدید ارزشهاس دمایی را با کمک تجزیه های انتشار"جانسون" ارائه می کند. انتشار جانسون از حرکت اتفاقی الکترونها در داخل یک مقاومت ساخته می شود.

در حقیقت این اندازه گیری مستقیما با دما تناسب و هماهنگی دارد و به این ترتیب این سیستم بدون نیاز به درجه بندیهای زیاد، امکان کاهش خطاها را فراهم می کند.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "تمام این اندازه گیریها الکتریکی هستند و نیازی به ظرفیتهای گازی و یا سیستمهای مکانیکی ندارند که برپایه شرایط محیطی به دفعات می توانند نتایجی تقریبی را ارائه کنند."

به اعتقاد این محققان، دماسنج Jnt می تواند به خصوص در لابراتوارهای سنجش صنعتی دما استفاده شود همچنین دقت اندازه گیریهای آن می تواند بعضی از پارامترهای بنیادی ترمودینامیک را که 54 سال قبل تشریح شده اند دوباره تعریف کند.

این دماسنج می تواند در سال 2011 سیستم بین المللی مقیاسها و اندازه گیریها را به روز کند.