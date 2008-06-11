محمدرضا حاج بیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: در شهر تهران به دلیل قرار گیری مراکز بزرگ تجاری ، صنعتی و مشاغل مختلف ، هزاران انبار مختلف وجود دارد که متاسفانه کمتر از 5 درصد آنها شرایط ایمنی لازم را دارا هستند.

به گفته وی با توجه به فرا رسیدن فصل گرما، احتمال وقوع سوانح حریق در انبارها به خصوص در فضاهای رو باز حاشیه شهر افزایش می یابد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهر تهران یاد آور شد: این سازمان آمادگی دارد مشاوره وامکان سنجی و برآورد شرایط ایمنی انبارها را به صورت رایگان انجام دهد، ولی متاسفانه اکثر صاحبان انبارها در زمینه ایجاد شرایط ایمنی درفضاهای خود توجه لازم را ندارند.

به گفته حاج بیگی عدم ایجاد شرایط ایمنی در انبارهای شهر تهران ، سالانه میلیارد ها تومان هزینه در بر دارد و همچنین بی توجهی در این زمینه باعث می شود دهها نفر کشته و مجروح شوند این درحالی است که با صرف هزینه ای بسیار محدود می توان انبارها را ایمن و از ایجاد خسارت جلوگیری کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: نصب امکانات شناسایی و اطفا حریق از جمله مواردی است که باید جهت ایمن کردن فضاهای انبار مورد توجه قرار بگیرد.