خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری مهر با اشاره به آمار تصادفات موتورسیکلت در پایتخت، بر ضرورت افزایش استفاده از کلاه ایمنی و مشارکت نهادهای مختلف برای کاهش تلفات این گروه از کاربران ترافیکی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، در پنج ماه نخست سال جاری ۳۰۴ نفر از راکبان موتورسیکلت در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. همچنین موتورسیکلت در حدود ۴۹ درصد تصادفات منجر به فوت نقش داشته است.

موسوی‌پور با تأکید بر اهمیت حفاظت از سر در حوادث رانندگی افزود: ضربه به سر از عوامل مهم مرگ موتورسواران در تصادفات است و استفاده از کلاه ایمنی استاندارد می‌تواند نقش مؤثری در کاهش شدت جراحات و پیشگیری از مرگ‌ومیر داشته باشد.

حدود پنج میلیون موتورسیکلت؛ ضرورت گسترش استفاده از کلاه ایمنی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به شمار بالای موتورسیکلت‌ها گفت: تعداد موتورسیکلت‌ها به حدود پنج میلیون دستگاه رسیده است و با توجه به سهم این وسیله نقلیه در تصادفات فوتی، ارتقای فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی باید به‌طور جدی دنبال شود.

وی تأکید کرد: مقابله با تلفات موتورسواران صرفاً از طریق اعمال قانون محقق نمی‌شود و در کنار اقدامات کنترلی، آموزش، فرهنگ‌سازی و همکاری خانواده‌ها، سازمان‌ها و رسانه‌ها نیز ضرورت دارد.

اهدای ۸۴ هزار کلاه ایمنی در قالب پویش «کلاه ایمنی، کلاه زندگی»

موسوی‌پور با اشاره به اجرای پویش «کلاه ایمنی، کلاه زندگی» از سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در قالب این برنامه و در مناسبت‌ها و موقعیت‌های مختلف، تاکنون نزدیک به ۸۴ هزار کلاه ایمنی به شهروندان اهدا شده است.

وی افزود: این برنامه با هدف ترویج استفاده از کلاه ایمنی در میان موتورسواران اجرا شده و گروه‌های مختلفی از جمله کارکنان دستگاه‌های دولتی، مجموعه‌های خصوصی و شهروندان را دربر گرفته است. همچنین در برخی موقعیت‌ها، از جمله تقاطع‌ها و جایگاه‌های سوخت، اقداماتی برای تشویق موتورسواران به استفاده از کلاه ایمنی انجام شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه این تعداد در مقایسه با شمار موتورسیکلت‌ها کافی نیست، خواستار مشارکت بیشتر دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی، سازمان‌ها و مجموعه‌های نظامی برای تأمین کلاه ایمنی کارکنان موتورسوار خود شد.

موسوی‌پور با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تغییر رفتارهای ترافیکی گفت: فرهنگ‌سازی برای استفاده از کلاه ایمنی نباید به مناسبت‌های خاص محدود شود، بلکه باید در طول سال ادامه داشته باشد.

وی افزود: برنامه‌های تلویزیونی، سریال‌ها و سکوهای نمایش محتوای تصویری می‌توانند در ترویج رفتارهای ایمن نقش مؤثری داشته باشند. نمایش موتورسواران بدون کلاه ایمنی در آثار تصویری نیز ممکن است رفتار نادرستی را به مخاطبان منتقل کند؛ بنابراین توجه به پیامدهای فرهنگی و آموزشی تولیدات رسانه‌ای اهمیت دارد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین اعلام کرد که بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی وی، میزان استفاده از کلاه ایمنی در سال ۱۴۰۳ از حدود ۱۰ درصد به ۴۹ درصد افزایش یافته است.

موسوی‌پور در پایان بر ضرورت تداوم برنامه‌های آموزشی و مشارکت نهادهای عمومی و خصوصی تأکید کرد و گفت: کاهش تلفات موتورسواران به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد و استفاده از کلاه ایمنی باید به رفتاری همیشگی در میان موتورسواران تبدیل شود.

موسوی‌پور: سرویس مدارس متخلف باید متوقف شود؛ ثبت‌نام فقط ۱۷ هزار دانش‌آموز در سامانه

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به ضرورت تأمین امنیت دانش‌آموزان در رفت‌وآمد به مدارس اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در آغاز سال تحصیلی، نظارت بر خودروهایی است که مسئولیت جابه‌جایی دانش‌آموزان را بر عهده دارند؛ خودروهایی که رانندگان آن‌ها باید با رعایت مقررات، سلامت سرنشینان و دیگر کاربران ترافیکی را تضمین کنند.

وی افزود: برخی رانندگان برای رساندن سریع‌تر دانش‌آموزان به مدرسه یا جابه‌جایی تعداد بیشتری از آن‌ها، مرتکب تخلفاتی مانند ورود به مسیرهای ممنوع، حرکت خلاف جهت، عبور از چراغ قرمز و سوارکردن بیش از ظرفیت خودرو می‌شوند.

موسوی‌پور با تأکید بر اینکه چنین رفتارهایی می‌تواند جان دانش‌آموزان را به خطر بیندازد، تصریح کرد: رانندگان سرویس مدارس باید مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع باید برای بررسی و برخورد قانونی به مراجع مربوط گزارش شود.

از پوشاندن پلاک تا سوارکردن بیش از ظرفیت؛ تخلفاتی که جان دانش‌آموزان را تهدید می‌کند

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به برخی تخلفات مشاهده‌شده در خودروهای جابه‌جایی دانش‌آموزان گفت: رعایت نکردن ظرفیت مجاز خودرو، حرکت در مسیر ممنوع و انجام رفتارهای پرخطر برای رسیدن سریع‌تر به مقصد، از جمله مواردی است که می‌تواند ایمنی دانش‌آموزان را تهدید کند.

وی تأکید کرد: مسئولیت راننده تنها رساندن دانش‌آموز به مدرسه نیست، بلکه باید این جابه‌جایی با رعایت مقررات و در شرایط ایمن انجام شود. در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی با راننده ضروری است.

درخواست پلیس از دانش‌آموزان و خانواده‌ها؛ تخلفات را گزارش کنید

موسوی‌پور از دانش‌آموزان خواست در صورت مشاهده تخلف راننده سرویس مدرسه، موضوع را به والدین، معلمان یا مدیر مدرسه اطلاع دهند تا امکان پیگیری فراهم شود.

وی افزود: خانواده‌ها و شهروندان نیز می‌توانند تخلفات را از طریق شماره‌های ۱۹۷ و ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند. مدیران مدارس هم می‌توانند با مسئولان پلیس راهور مناطق ارتباط داشته باشند تا موارد مطرح‌شده بررسی شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به گستردگی شبکه معابر پایتخت اظهار کرد: با توجه به وسعت تهران، وجود حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر معبر و شمار بالای تقاطع‌ها، امکان استقرار مأمور پلیس در تمام نقاط شهر وجود ندارد؛ بنابراین مشارکت مردم و گزارش به‌موقع تخلفات در شناسایی و پیگیری موارد خطرناک اهمیت دار

فاصله چشمگیر میان شمار دانش‌آموزان و ثبت‌نام‌شدگان سرویس مدارس

موسوی‌پور در بخش دیگری از سخنانش به آمار ثبت‌نام سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: در حالی که حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس تهران تحصیل می‌کنند، تعداد ثبت‌نام‌شدگان در سامانه سرویس مدارس، بر اساس آمار مطرح‌شده در این گفت‌وگو، حدود ۱۷ هزار نفر است.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی جابه‌جایی دانش‌آموزان تأکید کرد: وضعیت سرویس‌های مدارس و رعایت ضوابط از سوی رانندگان باید مورد توجه قرار گیرد تا رفت‌وآمد دانش‌آموزان در شرایط ایمن‌تری انجام شود.

رانندگی بدون گواهینامه فقط یک تخلف ساده نیست

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه درباره رانندگی بدون گواهینامه توضیح داد: افرادی که قصد رانندگی در معابر عمومی را دارند، باید گواهینامه معتبر و متناسب با وسیله نقلیه خود داشته باشند.

وی افزود: رانندگی بدون گواهینامه صرفاً تخلفی مشابه عبور از چراغ قرمز نیست و می‌تواند پیامدهای قضایی به دنبال داشته باشد. در صورت وقوع تصادف نیز نداشتن گواهینامه، مسئولیت‌های قانونی راننده را از بین نمی‌برد.

موسوی‌پور درباره جبران خسارت در چنین حوادثی گفت: در مواردی که راننده فاقد گواهینامه مقصر حادثه باشد، ممکن است بیمه خسارت زیان‌دیده را مطابق مقررات پرداخت کند، اما این موضوع لزوماً به معنای رفع مسئولیت راننده نیست و بیمه می‌تواند در چارچوب قانون برای بازپس‌گیری مبلغ پرداختی به راننده مقصر مراجعه کند.

توصیه پلیس درباره تصادفات خسارتی و حوادث جرحی

موسوی‌پور در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره نحوه مدیریت تصادفات رانندگی اظهار کرد: در تصادفات خسارتی، اگر طرفین درباره چگونگی وقوع حادثه و میزان مسئولیت توافق داشته باشند، می‌توانند از وضعیت خودروها و محل برخورد عکس بگیرند و پس از ثبت مستندات لازم، مسیر عبور سایر خودروها را باز کنند تا از ایجاد ترافیک غیرضروری جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: در صورت اختلاف درباره علت تصادف یا تعیین مقصر، رانندگان باید از طریق پلیس موضوع را پیگیری کنند. همچنین در تصادفات منجر به جرح یا فوت، حفظ صحنه حادثه اهمیت دارد و نباید پیش از حضور پلیس، وضعیت محل به‌گونه‌ای تغییر کند که بررسی ابعاد حادثه دشوار شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان، رعایت مقررات از سوی رانندگان سرویس مدارس، نظارت خانواده‌ها و مشارکت شهروندان در گزارش تخلفات را از عوامل مهم ارتقای ایمنی دانش‌آموزان و کاهش خطرات ترافیکی دانست.