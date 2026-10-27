لیلا بابایی، مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان درباره علل کمبود تولید بازی ویدیویی و اسباب‌بازی برای کودکان با نیازهای ویژه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در زمینه کمبود تولید اسباب‌بازی برای کودکان با نیاز ویژه مجموعه‌ای از موانع مطرح است: هزینه بالای تولید، کار کارشناسی سنگین، صرفه اقتصادی پایین برای بخش خصوصی، کمبود متخصص و طراح، و مهم‌تر از همه جامعه مخاطب محدود نابینا یا ناشنوا. تولیدکننده بخش خصوصی وقتی بازار و بازگشت سرمایه را مطمئن نمی‌بیند، وارد این حوزه نمی‌شود.

بابایی، با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به نیازهای کودکان دارای نیازهای خاص عنوان کرد: در حوزه اسباب‌بازی، برخی بر این باورند که همه اسباب‌بازی‌ها برای کودکان به‌طور عمومی قابل استفادند، اما نگاه ویژه‌تر لازم است تا محصولی مختص کودکان با نیازهای خاص هم در سبد خرید خانواده‌ها قرار بگیرد. محصولاتی مثل «دست‌به‌دست» و «معمای جورچین» نگاه عمیق‌تری به این حوزه داشتند.

مدیرکل سرگرمی‌ و بازی‌های رایانه‌ای کانون، با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و طراحان اسباب‌بازی برای کودکان با نیازهای ویژه افزود: سازمان‌ها و نهادهای متولی ارائه خدمات و محصولات به این گروه از کودکان و نوجوانان باید با حمایت مالی و فنی، در اختیار قراردادن امکانات، معرفی محصولات، اعطای جوایز و مشارکت در فرایند تولید، زمینه توسعه فعالیت در این حوزه را فراهم کنند.

او، به لزوم مشوق‌هایی برای ترغیب تولیدکنندگان به فعالیت در این حوزه بیان کرد: برای اینکه تولیدکنندگان به سمت تولید اسباب‌بازی برای کودکان با نیازهای ویژه بروند چند سازوکار لازم است از جمله: در نظر گرفتن معافیت‌های ویژه و مالیاتی و مشوق‌های مالی، از جمله جبران هزینه‌های جانبی، تضمین خرید توسط نهادهای متولی، حمایت علمی، فنی و دانشگاهی، برگزاری رویدادها و جشنواره‌های تخصصی.

بابایی، افزود: از جمله عوامل دیگر می‌توان به توسعه همکاری بین تولیدکنندگان و نهادهای دانشگاهی، معرفی درست مخاطبان این حوزه و ارتباط بین بخش خصوصی و ضرورت‌های این بخش، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری و تشکیل کارگروه ویژه و تدوین قوانین حمایتی لازم‌الاجرا برای تشویق تولیدکنندگان اشاره کرد.

مدیرکل سرگرمی‌ و بازی‌های رایانه‌ای کانون، با اشاره به اقدامات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه تولید بازی‌های ویژه این گروه از کودکان بیان کرد: کانون مراکز فراگیر دارد و به این حوزه نگاه ویژه‌ای دارد. در کانون، بازی موبایلی برای کودکان ناشنوا ساخته شده و در کافه بازار عرضه شده است.

او، ادامه داد: همچنین یک بازی دیگر در حال تولید است که هوش هیجانی بچه‌ها را مد نظر قرار داده است. در رویداد بازی‌های جدی که با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار می‌شود این محورهای موضوعی مورد توجه ویژه قرار دارند.

بابایی، در حمایت از تولید و عرضه محصولات ویژه کودکان با نیازهای خاص گفت: در این حوزه شورای نظارت بر اسباب‌بازی نیز می‌تواند از طریق ثبت و معرفی محصولات، تأیید مناسب‌بودن آن‌ها، استانداردسازی، تشویق تولیدکنندگان و معرفی این محصولات به بازار و خانواده‌ها کمک کند. البته اما این کار به‌تنهایی کافی نیست و می بایست با همکاری سایر نهادهای متولی مشوق‌های مالی، حمایت علمی و ترویجی مهیا شود.