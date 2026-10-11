سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی که از روز گذشته در استان آغاز شده، امروز نیز ادامه دارد و شهروندان باید توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی افزود: افزایش شدت بارش‌ها در برخی نقاط می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها شود؛ بنابراین، مردم از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به وضعیت دریای خزر بیان کرد: دریا تا امشب مواج و متلاطم خواهد بود و لازم است فعالیت‌های دریایی در این مدت متوقف شود.

ملاحی همچنین از احتمال وقوع مه در مناطق کوهستانی خبر داد و گفت: رانندگان هنگام تردد در جاده‌ها، به‌ویژه محورهای کوهستانی، احتیاط لازم را داشته باشند و از انجام فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کنند.

وی ادامه داد: وزش باد نسبتاً شدید و موقتی و بروز گردوغبار در مناطق مستعد استان نیز از دیگر پدیده‌های جوی مورد انتظار است.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به کاهش دمای هوا خاطرنشان کرد: امروز خنک‌ترین روز هفته خواهد بود و بیشینه دمای استان به حدود ۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

ملاحی گفت: سامانه بارشی از امشب به‌تدریج از استان خارج می‌شود و با کاهش ناپایداری‌ها، شرایط جوی گلستان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نسبتاً پایدار خواهد بود.