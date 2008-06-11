سرپرست واحد بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهربانو نخعی - رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر فیروزآبادی را به عنوان سرپرست واحد بین الملل این دانشگاه منصوب کرده است.

دکتر فیروز آبادی پیش از این مسئولیت معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی را به عهده داشته است و در حال حاضر کلیه مسئولیت های معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی تا تعیین سرپرست جدید توسط دکتر نخعی ریاست دانشگاه انجام می گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این مدیر کل دفتر گسترش وزارت بهداشت از موافقت وزارت بهداشت برای راه اندازی شعبه بین المللی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در جزیره کیش خبر داده بود.