تأکید بر نقش سازنده موازین اسلام در دستیابی به صلح جهانی

مکه مکرمه در عربستان اولین منطقه گردشگری دینی در جهان به شمار می‌رود که از پیش از اسلام مرکز تجاری و عبادی بوده و پس از ظهور اسلام نیز به مرکزی دینی تبدیل شد. به‌ طوری ‌که سالانه میلیونها نفر به منظور زیارت خانه خدا به این شهر سفر می‌کنند.

مکه؛ نخستین منطقه گردشگری دینی جهان

مکه مقدس ترین مکان برای مسلمانان است و کعبه بیت الله الحرام قبله مسلمانان در آن واقع شده است. مسلمانان به منظور انجام فریضه حج به این شهر سفر می کنند، میلیونها نفر سالانه به منظور انجام فریضه حج راهی خانه خدا می شوند .این شهر از زمان حضرت ابراهیم (ع)، در دوران جاهلیت و در دوران اسلام مقدس بوده و محل نزول وحی، بعثت پیامبر و محل تولد رسول خدا (ص) نیز بوده است.

مکه در گذشته مرکز مهم تجاری بوده پس از اسلام ، پیامبر اسلام، خانه خدا را به مرکزی عبادی برای مسلمانان جهان تبدیل کرد و پس از مهاجرت او به یثرب که نام مدینه را بر آن نهاد، از قداست مکه در طول تاریخ کم نشد. زیرا قبله مسلمانان بوده و مسلمانان جهان به سوی این مکان مقدس نماز می خوانند .

خورشید اول تیر با خانه خدا عمود می‌شود

یک منجم عربستانی از عمود شدن خورشید با خانه خدا در 21 ژوئن ( 1 تیر ماه) خبر داد .

دکتر خالد زعاق منجم عربستانی اظهار داشت: خورشید با زاویه 23 درجه و نیم در 21 ژوئن ( 1 تیر ماه) بر کعبه عمود می شود. علت این اتفاق حرکت خورشید بین خط استوا و مدار شمالی رأس السرطان است . این اتفاق در تابستان برای کشورهایی که در شمال خط استوا قرار دارند، می افتد. سپس خورشید به سمت جنوب خط استوا حرکت و در برابر مدار جدی به حرکت خود ادامه می دهد تا زمستان برسد . سپس از این مسیر باز می گردد و پدیده چهار فصل ایجاد می شود.

ساکنان قاره آسیا، آفریقا، اروپا، مناطق مجاور قطب شمال، شمال کانادا، ژاپن، فیلیپین و شرق آسیا و بیشتر مناطق جهان می توانند کمی قبل از غروب خورشید آن را ملاحظه کنند. اما در برخی از مناطق غربی آفریقا عمود شدن خورشید هنگام طلوع آن قابل دیدن است.

عکسبرداری از مسجدالحرام با چالشهایی مواجه شده است

برخی از مسلمانانی که برای زیارت خانه خدا راهی مسجدالحرام می‌شوند، به منظور حفظ این روزهای به یادماندنی اقدام به ثبت تصاویر می‌کنند، این امر منجر به اعتراضاتی شده و موافقتها و مخالفتهایی را از سوی مقامهای غیررسمی در پی داشته است .این در حالی که بسیاری از زائران در مقابل خانه خدا می ایستند و از دیگری می خواهند با دوربینها و تلفنهای همراه عکسهای یادگاری از آنها هنگامی که در این سرزمین مطهر هستند، بگیرند .



عصر جدید و توسعه تکنولوژی باعث شده برخی از زائران و حجاج از این مکان مقدس عکس بگیرند و این امر در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. به طوری که از یکدیگر می خواهند هنگامی که سعی صفا و مروه را انجام می دهند با دوربین از آنها فیلمبرداری کنند یا در مکانهای مختلف زیارتی می ایستند و می خواهند از آنها عکس گرفته شود.

این پدیده در میان جوانانی بیشتر است که لباس احرام بر تن می کنند و مقابل کعبه جمع می شوند تا عکس یادگاری بگیرند و یا زنان که دوست دارند از این لحظه به یادماندنی تصاویری داشته باشند. این مسئله پیش از این از منظر شریعت جدالهای بسیاری را در پی داشته که به موجب آن قداست و کرامت اماکن مقدس و مطهر اجازه عکس و یا فیلمبرداری نمی دهد.

وضع قوانین جدید در هتلهای اطراف مسجدالحرام و مسجدالنبی

وزارت حج عربستان قوانین جدیدی برای ممانعت از اختلاط زنان و مردان در هتلهای اطراف مسجدالنبی (مدینه) و مسجدالحرام (مکه) در نظر گرفته است.

پس از شکایت برخی زائران به شورای امر به معروف و نهی از منکر عربستان درباره اسکان زنان و مردان در برخی از هتلهای اطراف مسجدالنبی و مسجدالحرام، وزارت حج عربستان این قانون را وضع کرده که مانعی برای حضور زنان و مردان نامحرم در یک اتاق باشد . شرکتهای وابسته به وزارت نیز در مورد ضرورت توجه به جدایی زنان و مردان در موسم حج هشدار داد و اعلام کرد: به این منظور نمایندگان شرکتها و مؤسسات عمره داخل هتلها حضور می یابند و مانع از اختلاط زنان و مردان در اتاقهای هتل می شوند.

مرکز بین‌المللی ارتباط تمدنها در عربستان تأسیس می‌شود

در همایش بین‌المللی "گفتگوی اسلام" که از 15 تا 17 خردادماه با حضور شخصیتهای برجسته از کشورهای مختلف برگزار شد، شرکت‌کنندگان طی بیانیه‌ای ضمن تأکید بر تأسیس مرکز بین‌المللی ارتباط بین تمدنها بر رفع مشکلات و بحرانهای مختلف تأکید کرده و اظهار داشتند: امت اسلام باید در راستای مبارزه با تعرضات معاصر نقش برجسته‌ای را ایفا کنند .

در بیانیه اختتامیه این همایش گفتگوهای عمیق به منظور بهره‌گیری از مشترکات انسانی ضرورتی برای همکاریهای مشترک خوانده شد که ضمن بررسی طرح گفتگو، رفع مشکلات مسلمانان و جهان اسلام بر اساس ارزشهای مشترک و همزیستی مسالمت آمیز مورد توجه قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان در این همایش خواستار وحدت جایگاه جهان اسلام در قبال گفتگو شده و از شوراهای جهانی چون انجمن جهانی مسلمانان خواستند تا این برنامه‌ها را دنبال کنند. این شورا باید کار هماهنگی مؤسسات گفتگو و کمیته های مرتبط را بر اساس گفتگو، اشتراکات انسانی، منافع متقابل، همزیستی مسالمت آمیز، عدالت و امنیت اجتماعی میان ملتها و تمدنهای مختلف به عهده گیرد.

زنان نقش سازنده‌ای در تثبیت فرهنگ گفتگو دارند

دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) صبح روز 21 خرداد ماه در مراسم آغاز به کار همایش بین المللی "نقش زن در تثبیت گفتگوی فرهنگها" که در باکو برگزار شد، گفت: اندیشه گفتگوی فرهنگها براساس مصوبه شورای ملل متحد در سال 2001 وارد مرحله جدیدی شده است. امروز ارزشهای والای فرهنگ جهانی انسانی، باید به سوی تثبیت فرهنگ گفتگو حرکت کند تا پایگاهی انسانی برای همه مسلمانان بوده و با نژادپرستی، تعصب، افراط با همه اشکال آن مبارزه کنند.

تویجری با تأکید بر اینکه زنان نقش مهمی در تثبیت فرهنگ گفتگو دارند که کسی نمی تواند منکر اهمیت آن شود، یادآور شد: در این شرایط تربیت نسل نیز بر عهده آنان است. زن در هر یک از جایگاههای مادری، دختری، خواهری و یا مادربزرگی که باشد مسئولیت زیادی در هموار کردن راههای تربیت به عهده دارد و در رشد آنها و مبارزه با انحرافات اعتقادی و افکاری تأثیرگذار است.

موازین اسلام عامل تفاهم و همزیستی جهانی است

عبدالله ترکی در دیدار با رؤسای سازمانهای اسلامی کشورهای غیراسلامی بر ضرورت‌ گفتگو با دیگران، شناخت اسلام و اصول انسانی این دین تأکید کرد و گفت: اصول اسلامی شامل موازینی است که ملتهای جهان می‌توانند برای تحقق تفاهم و همزیستی از آنها بهره‌مند شوند.

دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی دبیرکل انجمن جهانی مسلمانان دوشنبه 20 خرداد ماه با دکتر محمد هاجر دبیرکل سازمانهای اسلامی آمریکای لاتین و دریای کارائیب و دکتر بهیج حویج عضو شورای عالی جهانی مساجد دیدار و در زمینه های مختلف همکاری میان انجمن و سازمانهای مذکور گفتگو کرد.

دبیرکل انجمن جهانی مسلمانان در ادامه این دیدارها با محمد برازی رئیس انجمن اسلامی دانمارک استقبال کرد و برازی وضعیت مسلمانان و مؤسسات اسلامی را در کشور دانمارک شرح و بسط داد و نسبت به اهانت برخی از روزنامه های این کشور اظهار تأسف کرد.

نزدیکی مردم جهان هدف اصلی همایش گفتگوی اسلام است

دبیرکل انجمن جهانی مسلمانان تأکید کرد همایش بین المللی گفتگوی اسلام که از چهارشنبه 15 خرداد ماه در مکه برگزار شد به روابط سیاسی و دینی مذاهب اسلامی نمی‌پردازد، بلکه بستری است تا راهکاری برای ایجاد زمینه مشترک و نزدیکی مسلمانان و غیرمسلمانان اندیشیده شود.

عبدالله ترکی دبیرکل انجمن جهانی مسلمانان گفت: همایش بین المللی گفتگوی اسلام به ترسیم طرح استراتژیک برای گفتگوی مسلمانان با غیر مسلمانان می پردازد و از آنها می خواهد برای نزدیک شدن به مردم جهان با پیروان ادیان و فرقه های مختلف وارد گفتگو شوند. سهیم شدن در ارزشهای مشترک به تصحیح چهره اسلام و تکذیب اتهامهایی که علیه آن وجود دارد کمک می کند.

ملتهای مسلمان نقشه‌های صهیونیستها برای یهودی‎سازی قدس را خنثی کنند

شیخ تیسیر تمیمی قاضی القضات فلسطین و رئیس شورای عالی قاضیان شرعی از ملت فلسطین خواست به یاری مسجدالاقصی شتافته، شهر قدس اشغالی را نجات و محاصره رژیم اشغالگر در این شهر را بشکنند.

وی با اشاره به اینکه همه ملت فلسطین باید بر حق خود در حمایت از شهر فلسطین و مقدسات آن تأکید کنند، یادآور شد: امت اسلام، عرب، ملتها، دولتها و سازمانهای اسلامی باید به یاری مسجدالاقصی شتافته و از شهر قدس حمایت و دفاع کنند تا بتوانند نقشه های شوم رژیم اشغالگر را شکست داده و یهودی سازی این شهر را لغو کنند.

قاضی القضات فلسطین با بیان اینکه رژیم اشغالگر تدابیر اسف باری برای قدس در نظر گرفته است، اظهار داشت: در این شرایط ورود به شهر قدس برای مسلمانان با موانعی رو به رو است . در صورتی که این شهر حق انسانی فلسطین و از نشانه های دینی آنها به شمار می رود.

مسلمانان جهان به سوی مسجدالاقصی تظاهرات کنند

شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین در جشنواره‌ای که در دوحه برگزار شد با عنوان " قدس ما را فرا می‌خواند..." اظهار داشت: آرزو می‌کنم که سران عرب، اسلام و مسلمانان جهان راهپیمایی را برگزار کنند و به منظور نجات مسجدالاقصی مکان معراج پیامبر (ص) به این کشور سفر کنند.

وی با اشاره به اینکه اسرائیل شبانه روز سعی در یهودی‌سازی قدس دارد، یادآور شد: رژیم اشغالگر اسرائیل سعی در نابودی و تخریب مسجدالاقصی دارد و ملت فلسطین را ضمن محاصره کردن به درجه وسیعی از گرسنگی و مرگ می‌رساند. ملت فلسطین اعم از زنان، مردان، کودکان و جوانان در مقابل آن مقاومت می‌کنند.

عید نزول ده فرمان محاصره کامل کرانه باختری را در پی داشته است

یهودیان فلسطین در حالی مراسم عید شاووت یا عید نزول ده فرمان را برگزار می‌کنند که کرانه باختری از نیمه شب شنبه تا نیمه شب دوشنبه در محاصره کامل نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر قرار دارد . نیروهای رژیم اشغالگر از نیمه شب شنبه کرانه باختری را به منظور برگزاری مراسم عید شاووت یهودی یا عید نزول ده فرمان در محاصره کامل قرار داده اند .

"عید شاووت" (شاووعوت Shavuot) یا "عید هفته ها" از جشنهای یهودیان است که به مدت دو روز یعنی پنجاه روز پس از عید پسح از ششمین و هفتمین روز از ماه سیوان عبری برگزار می شود. این جشن به مناسبت دریافت "تورات" توسط حضرت موسی (ع) و نزول 10 فرمان بر بنی اسرائیل و همزمان با برداشت نخستین محصول گندم انجام می شود و در آن مردم از شب تا بامداد در کنیسه ها به خواندن تورات می پردازند.

نام "محمد" در صدر اسامی تازه متولدان مسلمان میلان

شهرداری میلان ایتالیا با اشاره به این مطلب اظهار داشت: نام محمد و اسامی مشتق از آن چون احمد، محمود، حمید و . در صدر اسامی کودکان تازه متولد شده این شهر قرار گرفته است. با توجه به افزایش نسبت اقلیت مسلمان در میلان نام محمد در این پایتخت اقتصادی بر صدر قرار گرفت. این در حالی است که شهرداری میلان در روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی از این مسئله اظهار نگرانی کرد و آن را مغایر با فرهنگ این شهر خواند.



اگر چه موج اسلام‌هراسی در کشورهای غیر اسلامی رو به افزایش است، اما تأکید بر نام محمد و انتخاب این اسم بر روی کودکان تازه متولدشده مسلمان در کشورهایی چون: دانمارک، بریتانیا، تونس، لبنان، نیجریه و دیگر کشورها خبر از واکنشهای مثبت نسبت به اسلام‌هراسی و احساس وفاداری به پیامبر (ص) می‌دهد.

برنامه‌های اینترنتی مصر برای پاسخگویی به شبهات

کمیته علمی تخصصی شورای عالی امور اسلامی مصر اعلام کرد: به منظور پاسخگویی به شبهاتی درباره اسلام برنامه‌های اینترنتی خاصی در نظر گرفته شده که مدت زمان اجرایی کردن آنها، اکتبر (مهر ماه) آغاز و ژوئن 2009 ( خردادماه آینده) به پایان می‌رسند. فعالیتهای آماده سازی این برنامه های اینترنتی از اکتبر ( مهرماه) آغاز می شوند و ژوئن 2009 ( خرداد ماه آینده) به پایان می رسند.

در ادامه طرح معرفی اسلام، شورای عالی امور اسلامی 7 دایرة المعارف چون دایرة المعارف علوم کلی اسلام، دایرة المعارف تخصصی قرآنی، دایرة المعارف علوم حدیث نبوی، دایرة المعارف تمدن اسلامی، دایرة المعارف اندیشمندان مسلمان، دایرة المعارف شریعت اسلامی، دایرة المعارف فرق و مذاهب در جهان اسلام را منتشر کرده است .

نمایشگاه "هنر و معماری اسلامی" در اردن برگزار می‌شود

نمایشگاه "هنر و معماری اسلامی" از 8 تا 12 ژوئن ( 19 تا 23 خرداد) با هدف ارائه طرحهایی از هنرهای اسلامی در اردن برگزار می‌شود. در این نمایشگاه بیش از 150 اثر هنری به نمایش گذاشته می شوند .

این نمایشگاه شامل تابلوهایی با خطوط عربی و جملات اسلامی همراه با تزئینات اسلامی است . بخشی از معماری اسلامی به جا مانده از دوره های مختلف و همچنین ظروف و وسایل متنوع نیز در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته می شود.

نمایشگاه " اسلام؛ مهد تمدنها" در اسپانیا برگزار ‌شد

نمایشگاه " اسلام؛ مهد تمدنها " به مناسبت روز فرهنگی سوریه در اسپانیا از 18 خردادماه در مادرید آغاز ‌شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

این نمایشگاه با عنوان " اسلام؛ مهد تمدنها" طی ده روز برگزار می شود و در آن فیلمهای مستند از گردشگری در شهرهای اسلامی به ویژه در سوریه، اماکن تاریخی و باستانی آن نمایش داده می شود. طی این نمایشگاه بسیاری از دستاوردهای فرهنگی و تمدنی اسلام از دوره های مختلف به نمایش گذاشته می شود .

همایش "اعجاز علمی قرآن" در برزیل برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "اعجاز علمی قرآن" با هدف بررسی معجزات قرآن و تطبیق آن با علم روز، 11 تا 14 مرداد ماه در برزیل برگزار می‌شود .

شورای جهانی اعجاز علمی قرآن و سنت وابسته به انجمن جهانی مسلمانان با همکاری مرکز دعوی اسلامی آمریکای جنوبی دهمین همایش بین المللی " اعجاز علمی قرآن و سنت نبوی" را در برزیل برگزار می کند. سخنرانیها و برنامه های این همایش شامل بررسی اعجاز علمی قرآن و سنت نبوی و تطبیق آنچه که در قرآن آمده با علم روز است .

همایش "ائمه و خطیبان مسجد" در عربستان برگزار می‌شود

نخستین همایش بین‌المللی "ائمه و خطیبان مسجد" شنبه 25 خردادماه با هدف ارتقای سطح علمی و معنوی خطیبان و ائمه جماعات در عربستان برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این همایش ارتقای سطح علمی، دینی و معنوی خطیبان و ائمه جماعات عنوان شده است تا مسائل و مشکلات مختلف در زمینه‌های دینی و علمی را برطرف کنند.