شهروندان قبل از فروش ملک خود از تغییر احتمالی کاربری آن مطلع شوند

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: طرح جامع شهر تهران ابلاغ شده است و طرح های تفصیلی نیز در مقیاس یک ده هزارم در کمیسیون ماده 5 تصویب شده است که بدین ترتیب طرح های فوق آماده عملیاتی شدن هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: در این طرح ها تغییراتی در کاربری برخی املاک ایجاد شده که ارزش املاک را افزایش داده و امکان سوء استفاده برای افرادی که از این مسئله اطلاع دارند ایجاد شده است به همین منظور شهروندان باید از آخرین وضعیت ملک خود اطلاع داشته باشند.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر از آماگی شهرداری تهران جهت اطلاع رسانی در این خصوص خبر داد و افزود: شهرداری تهران تغییرات در کاربری برخی املاک را در سایت های مختلف به اطلاع شهروندان می رساند ضمن آنکه مردم می توانند با مراجعه به معاونت شهرسازی و معماری مناطق 22گانه شهرداری در جریان آخرین تغییر احتمالی کاربری ملک خود قرار بگیرند.
به گفته شکیب شهروندان باید قبل از فروش ملک خود اطلاع لازم را از طریق شهرداریها حاصل کنند تا برخی افراد با سوء استفاده از رانت اطلاعاتی نتوانند سود جویی کنند.
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