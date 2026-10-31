«جانشین» با اتفاقات روز جامعه پیوند دارد؛ تلاش برای ارتباط با جوانان

روح الله سهرابی تهیه‌کننده فیلم سینمایی «جانشین» در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: فیلم «جانشین» اگرچه به زندگی شهید حسین املاکی می‌پردازد، اما می‌توان گفت با اتفاقات روز جامعه نیز نسبتی دارد. رشادت‌ها و سلحشوری‌ها از بین نمی‌روند و به پایان نمی‌رسند، بلکه در شرایط مختلف، شکل و جلوه متفاوتی پیدا می‌کنند.

وی درباره زمان اکران این فیلم اظهار کرد: با توجه به همزمانی اکران فیلم با هفته دفاع مقدس و همچنین شرایطی که جامعه و کشورمان در آن قرار دارد، به نظرم این مقطع، زمان مناسبی برای اکران «جانشین» بود. تلاش کردیم به‌ویژه نسل جوان با رشادت‌ها، سلحشوری‌ها و حماسه‌آفرینی‌های طیف و جریانی آشنا شوند که شاید وقایع و حماسه‌های آن به حدود ۴۰ سال پیش بازگردد، اما از نظر فرهنگ مقاومت، همچنان با شرایط امروز جامعه ما پیوند و تطابق دارد.

این تهیه‌کننده سینما با اشاره به اینکه برای ساخت فیلم شناخته شده یا گمنام بودن شهید ملاک نیست، تاکید کرد: ممکن است شهیدی کمتر شناخته‌شده و شهیدی دیگر بیشتر شناخته‌شده باشد، اما آنچه اهمیت دارد، زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت است. هدف این است که از طریق چنین آثاری، گوشه‌ای از حماسه‌آفرینی این قهرمانان، هرچند ناچیز، روی پرده سینما به تصویر کشیده شود.

تهیه‌کننده «قایق سواری در تهران» ادامه داد: میزان شناخته‌شده بودن این قهرمانان تفاوت چندانی در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند؛ چه‌بسا ساخت چنین فیلم‌هایی کمک کند نسل جوان بیشتر با این شخصیت‌ها، پیشینه و مسیری که طی کرده‌اند، آشنا شود.

سهرابی در پایان درباره مخاطبان «جانشین» گفت: در ساخت این فیلم توجه ویژه‌ای به مخاطب جوان داشتیم و تلاش کردیم اثری ارائه دهیم که بتواند با این نسل ارتباط برقرار کند. امیدوارم جوانان به‌ویژه با فیلم ارتباط گرفته باشند. البته با توجه به آنچه از حضور خانواده‌ها در سینما می‌بینم، به نظر می‌رسد این فیلم توانسته است با مخاطبان خانوادگی نیز ارتباط برقرار کند.

در فیلم «جانشین» آرمان درویش، شکیب شجره، پیام احمدی‌نیا، سارا توکلی، امیرحسین هاشمی، هادی شیخ‌الاسلامی، پیمان نوری، میلاد رفاقتی، حسین اثباتی، محمد صدیقی‌مهر، حسین اسماعیلی، عرفان آصفی و رضا نوری و با حضور امیر آقایی به ایفای نقش پرداخته اند.

«جانشین» روایتی از زندگی و نقش سرنوشت‌ساز شهید حسین املاکی جانشین لشکر قدس گیلان، در طراحی و اجرای عملیات بزرگ و پیچیده «نصر ۴» است.

عوامل فیلم سینمایی «جانشین» عبارتند از تهیه‌کننده: روح‌الله سهرابی، کارگردان: مهدی شامحمدی، نویسنده: محمد فراهانی، بازنویسی فیلمنامه: مهدی شامحمدی، مدیر فیلمبرداری: سعید براتی، تدوین: حمید نجفی‌راد، طراح صحنه: بهزاد جعفری طادی، طراح لباس: نیاز حمیدی، طراح، چهره‌پردازی: عباس عباسی، موسیقی: آرش عزیزی، مدیر جلوه‌های ویژه بصری: محمد برادران، مدیر جلوه‌های ویژه میدانی:رضا ترکمان، مدیر صدابرداری: میثم کیامرثی، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین، ابراهیمی، مدیر برنامه‌ریزی: محمد ثقفی، دستیار اول کارگردان: علی غیاثوند، منشی صحنه: سارا عبداللهی، عکاس: کوروش پیرو، مدیر تولید: محسن صرافی، مجری طرح: حسین حیدری، جانشین تهیه‌کننده: مصطفی کمیجانی.

«جانشین» محصول بنیاد روایت فتح و تهیه‌شده در انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس است و مؤسسه بهمن سبز پخش آن را بر عهده دارد.