مشورت با بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی مجلس هشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان در نشستی با اعضای تشکلهای وابسته به اتاق ایران با اشاره به عزم جدی اتاق و تشکلها برای تقویت ارتباط دوسویه، گفت: اتاق بازرگانی و تشکلها در تحقق وظیفه تاریخی تحول ساختاری در اقتصاد ایران، باید همکاری و تعامل دو سویه ‌ای داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هدف از برپایی این نشست را تقویت همکاری بین اتاق و تشکلها در راستای تحقق اهداف اقتصادی بخش خصوصی کشور دانست و افزود: اصولا در شرایط فعلی این رویکرد که حل مشکلات اقتصادی را از دولت طلب کنیم، جوابگو نیست و در نقادی ‌مان هم باید رویکرد جدیدی حاصل کنیم.

وی تعریف مجدد نقش و جایگاه دولت در اقتصاد و نیز تعریف مختصات لازم برای فضای جدید کسب و کار را از وظایف اصلی بخش خصوصی برشمرد و گفت: چنانچه قرار است تصدی و مدیریت اقتصاد کشور از دولت به بخش خصوصی منتقل شود، دولت و بخش خصوصی هردو باید نقش و وظایف دیگری در این زمینه ایفا کنند.

نهاوندیان افزود: ایجاد نهادی برای ساماندهی امر تحقیق و توسعه (R&D) و نیز ساماندهی تربیت مدیران نسل جدیدی را ضروری است. در این راستا باید کسانیکه در تشکلها و فضای کسب و کار آلودگی ایجاد می ‌کنند را رانده و ساماندهندگان را ارج نهیم و این امر قاعده‌ مند شود.

وی با طرح این سوال که "تشکلها در فضای الحاق به سازمان جهانی تجارت چه آمادگی در خود ایجاد کرده‌اند؟"، گفت: اگر در تشکلهای خصوصی برای پیوستن به WTO آمادگی ایجاد شود و شانه‌ ای برای برداشتن این بار فراهم شد، آن هنگام برای تحویل اقتصاد از دولت مهیا هستیم.

نهاوندیان گفت: در چنین وضعیتی، بخش خصوصی مشاوره الزام آور برای سه قوه خواهد داشت و هیچ دولتی خود را بی ‌نیاز از مشورت چنین بخش خصوصی نخواهد دید، چراکه اگر جلب رضایت و توجه به نظرات چنین بخش خصوصی نشود، کار هیچ دولتی پیش نخواهد رفت.

وی تجمیع آراء و ارائه ساز و کار منطقی برای مشاوره دهی به سه قوه را ضروری دانست و گفت: بخش خصوصی با سامان منطقی تجمیع آراء می ‌تواند حضور جدی و فعالی در مسائل اصلی اقتصادی کشور داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران از ایجاد یک سامانه مشاوره الکترونیکی در این اتاق خبرداد و افزود: با راه‌ اندازی این سامانه به طور لحظه ‌ای از اعضا، نمایندگان تشکلها و اتاقهای شهرستانها در مواردی که از اتاق نظر خواسته شده باشد نظرخواهی می ‌شود و از اعضا و تشکلها نیز انتظار می رود در اسرع وقت پاسخهای کارشناسی خود را در مسائل مطروحه به اتاق ایران ارسال کنند.

نهاوندیان همچنین از آمادگی سایت و نشریه اتاق بازرگانی ایران برای دریافت مطالب تشکلها و انعکاس دیدگاه‌های آنها و اطلاع‌ رسانی از مسائل و مشکلات آنها خبرداد و ابراز امیدواری کرد با آغاز به کار پورتال فراگیر اتاق ایران، تشکلها نیز از امکانات این پورتال بهره‌مند شوند.

نهاوندیان در ادامه با بیان این مطلب که "باید متودولوژی رابطه بین تشکلها و اتاق بازرگانی را درست کنیم" گفت: باید حرکتی را که در توسعه کمی و کیفی تشکلها شروع کرده‌ایم، با همین کیفیت و حتی بهتر از قبل ادامه دهیم.

وی بر ضرورت استفاده تشکلها از تجارب یکدیگر و برقراری ارتباط سازنده بین آنها تاکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: باید در حوزه تشویق و ارشاد و ارائه خدمات شرایطی را فراهم کنیم که تشکلها ارتباط بیشتری با اتاق بازرگانی ایران داشته باشند و زمینه فعالیت تمامی فعالین اقتصادی را که مایل به مشارکت و اثرگذاری هستند، در اتاق ایجاد کنیم. وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی زمینه فراهم سازی ارتباط بین روسای تشکلها با یکدیگر را به عهده می ‌گیرد.

نهاوندیان همچنین در راستای تدوین پیش‌نویس ایجاد فضای مساعد کسب و کار و رفع موانع سرمایه ‌گذاری و کارآفرینی از کلیه تشکلها خواست تا هرگونه مانع کسب و کاری را که می ‌شناسند و راهکارهای خود را برای توسعه سرمایه‌ گذاری و کارآفرینی به اتاق بازرگانی ایران معرفی کنند.

وی در ادامه از فعالیتهای اتاق برای ارتباط بیشتر با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه خبرداد و گفت:‌ طبق توافقات انجام شده قرار شد کمیسیونهای اتاق بازرگانی ایران و مجلس شورای اسلامی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند تا جایی که در تصمیمات اقتصادی در مجلس با اتاق بازرگانی مشورت شود.

نهاوندیان تاکید کرد: لازمه این حضور فعال و اثرگذار این است که بین خود سامانه مشورت خواهی تشکیل دهیم تا بتوانیم با یکدیگر مشورت کنیم.