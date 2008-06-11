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۲۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۳۱

تماسهای منطقه ای درباره لبنان

حمایت مجدد ایران از تشکیل دولت لبنان/ فیصل 27 خرداد در تهران است

حمایت مجدد ایران از تشکیل دولت لبنان/ فیصل 27 خرداد در تهران است

در حالی که مسئولان قطری تصریح کرده اند ایران و عربستان از تشکیل دولت جدید لبنان همچنان حمایت می کنند، سعود الفیصل طی روزهای 27 و 28 خرداد در تهران با مسئولان ایرانی درباره لبنان رایزنی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدیار، درادامه تلاشهای منطقه ای برای کمک به تشکیل دولت وحدت ملی لبنان، طرف قطری به مسئولان لبنانی اطلاع داد که به شکل دائم با ایران و عربستان در تماس است.

قطر تاکید کرد: موضع دو کشور(ایران و عربستان) مبتنی بر حمایت و تشویق به تشکیل دولت جدید درلبنان است.

دراین حال "شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی" امیر قطر شخصا با مسئولان لبنانی از جمله رئیس جمهوری، رئیس پارلمان و رئیس جریان ملی آزاد این کشور و همچنین فواد سنیوره مامور به تشکیل کابینه لبنان شخصا تماس گرفت و درباره روند تشکیل دولت با آنان مذاکراتی انجام داد.

مسئولان لبنانی همچنین تصریح کردند: سعود الفیصل وزیر امورخارجه عربستان بین روزهای 16 و 17 ماه جاری میلادی (27 و 28 خرداد) به تهران خواهد رفت.

این منابع همچنین احتمال دادند که این سفر واکنشهای مثبتی بر لبنان خواهد داشت.درعین حال منابع آگاه پیش بینی کردند: تا پایان هفته جاری دولت لبنان تشکیل شود.

روز یکشنبه پنجم خرداد(25 می)، لبنان پس از تقریبا شش ماه خلاء ریاست جمهوری و بیش از 18 ماه بحران سیاسی، با انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش به عنوان رئیس جمهوری جدید که توانست آرای اکثریت 118 نماینده از تعداد 127 نفر را به دست آورد؛ دوران ثبات سیاسی خود را آغاز کرد.

براساس توافقات به عمل آمده قرار شد؛ دولت وحدت ملی بر اساس اختصاص 16 وزیر به جریان حاکم موسوم به 14 مارس و 11 وزیر به گروه هشت مارس و سه وزیر به رئیس جمهور تشکیل شود.

کد مطلب 697487

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